Новый инстатренд в стиле «Молчания ягнят»: звезды позируют в тканевых масках для лица

Селфи или домашний портрет в полный рост в питательной маске для лица — изобретение не вчерашнего дня, но только в этом году чуть ли не в каждом звездном Instagram появился look в стиле плотоядного героя Энтони Хопкинса из фильма «Молчание ягнят» (1990).

Буквально на днях тканевые маски окончательно «легализовала» Кэти Перри, которая прогулялась в одной из них по улице, не стесняясь папарацци. Это Кэти:

Белла Хадид недавно показывала свое лицо в тканевой маске. которую дополнила беретом от Dior. Ну а Леди Гагу в таком образе легко узнать по statement-очкам:

Лили Коллинз показывала, как готовит кожу к Балу Института костюма Met Gala 2018:

А актриса Бизи Филлипс совмещает маску с купанием в пенной ванне.

А в твоем Instagram есть портрет в бьюти-маске?

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Фото:Instagram