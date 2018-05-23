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Новый инстатренд в стиле «Молчания ягнят»: звезды позируют в тканевых масках для лица
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Новый инстатренд в стиле «Молчания ягнят»: звезды позируют в тканевых масках для лица 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Селфи или домашний портрет в полный рост в питательной маске для лица — изобретение не вчерашнего дня, но только в этом году чуть ли не в каждом звездном Instagram появился look в стиле плотоядного героя Энтони Хопкинса из фильма «Молчание ягнят» (1990).
Буквально на днях тканевые маски окончательно «легализовала» Кэти Перри, которая прогулялась в одной из них по улице, не стесняясь папарацци. Это Кэти:
Белла Хадид недавно показывала свое лицо в тканевой маске. которую дополнила беретом от Dior. Ну а Леди Гагу в таком образе легко узнать по statement-очкам:
Лили Коллинз показывала, как готовит кожу к Балу Института костюма Met Gala 2018:
А актриса Бизи Филлипс совмещает маску с купанием в пенной ванне.
А в твоем Instagram есть портрет в бьюти-маске?
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Фото:Instagram
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