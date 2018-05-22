Скажем нет мокрым подмышкам: выбираем подходящий дезодорант

Запах пота, пожалуй, одна из самых неприятных вещей, которая может с нами произойти. К счастью, есть всем известное средство, которое поможет избавиться от запаха — дезодорант. Скажем нет мокрым подмышкам: выбираем подходящий дезодорантДавайте разберемся, что такое потоотделение, и как с ним можно справиться. Всегда ли можно обойтись покупкой простого дезодоранта, или перед приобретением такового все же стоит проконсультироваться с врачом? Если подойти с научной точки зрения, потоотделение, это — рефлекторный процесс организма на влияние высокой температуры воздуха в окружающей среде. Организм выделяет определенное количество жидкости, для того, чтобы избежать перегрева организма и нормализовать внутреннюю температуру. Если потоотделение невысокое, значит вы вполне можете найти методом проб и ошибок то средство, которое подойдет именно вам. Благо, выбор дезодорантов очень и очень велик. Если же у вас повышенное потоотделение (гипергидроз), то вам обязательно стоит проконсультироваться с врачом и далее подбирать необходимое и подходящее именно вам средство. Мы не будем затрагивать столь сложный вопрос, а лишь разберемся, какие из дезодорантов сейчас наиболее популярны и востребованы. Дезодорант спрей Дезодоранты в форме спрея считаются самыми безопасными среди

своих собратьев. В них количество химических веществ минимально. Поэтому такие дезодоранты отлично подойдут людям, чья кожа склонна к аллергическим реакциям. Они также отлично справляются с запахом, но не отличаются долгим действием. Эффект от дезодорантов-спреев проходит спустя

несколько часов, поэтому их нужно почаще обновлять.

Дезодоранты стики Дезодоранты стики нашли своих поклонников благодаря

неоценимой помощи в борьбе с неприятным запахом. Они ложатся на кожу ровным

плотным слоем, не дают появится запаху и не вызывают раздражения. Но как бы не уверяли нас производители в том, что после использования стиков на одежде не останется белых пятен — это, увы, неправда. Гелевые дезодоранты Зато гелевые дезодоранты не оставят на одежде никаких

следов. Плюс ко всему, они не только устранят запах пота, но и увлажнят нашу

кожу, смягчат её, еще и окажут заживляющий эффект при мелких ранках. Такие гели отлично подойдут людям с проблемной и чувствительной кожей, которая склонна к аллергии.

Дезодоранты-кремы Дезодоранты-кремы также подойдут для проблемной кожи, потому

что в них помещают максимальное количество успокаивающих компонентов. Они удобны

в применении и подходят для борьбы с потом на каждый день. Роликовые дезодоранты Дезодоранты в роликах по популярности могут сравниться со спреями. Они равномерно наносят средство на нашу кожу и эффективно блокируют

выделение пота. Минус в том, что такие дезодоранты, за счет спирта в составе,

могут пересушить кожу и вызвать раздражение. 1. Eisenberg 2. Sesderma 3-4 Payot 5. Biotherm 6. Uriage 7. L`Angelica 8. Weleda 9. Weleda, мужской дезодорант 10. Clinique Существуют правила по использованию и выбору дезодорантов,

которые помогут вам получить от них больше эффекта и не нанести вреда

организму. Во-первых, всегда наносите их на чистую и сухую кожу, чтобы избежать

раздражения. Если все же раздражение появилось, то обратите внимание на дезодоранты, в составе которых есть пантенол и другие вещества, которые

способны успокоить кожу. Во-вторых, никогда не наносите дезодорант на пляже —

это может привести к появлению пигментных пятен. При занятиях спортом тоже

следует отказаться от дезодорантов, чтобы не нарушить терморегуляцию организма. В-третьих, при покупке обращайте внимание на наличие и количество консервантов в составе, они могут нанести вред не только вашей

коже, но и здоровью. Читайте также: Красивые и здоровые волосы: 5 советов по уходу за волосами летом Антицеллюлитные средства: как избавиться от целлюлита и обрести красивую кожу