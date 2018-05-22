7 лучших консилеров, которые помогут скрыть несовершенства

INSTANT FULL COVER CONCEALER Bobbi Brown

Устойчивый консилер от Bobbi Brown способен замаскировать не только несовершенства, но и темные круги. Даже если всю неделю у вас нет возможности выспаться, он сделает так, что этого никто не заметит — концентрированная формула мгновенно маскирует морщины.

BB ролик вокруг глаз Garnier

Еще одно очень удобное средство, которое создано для зоны вокруг глаз и способно решить несколько проблем сразу: уменьшить темные круги, скрыть мешки, снять следы усталости, разгладить и увлажнить кожу вокруг глаз, придав сияние.

ВВ крем Корректирующий уход для кожи вокруг глаз Erborian

Мультифункциональный уход от любимого корейского бренда. Обеспечивает тройное действие: разглаживание морщинок, устранение темных кругов под глазами и омолаживающий эффект. Большой плюс — подходит для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз.

Тонсилер Dr.Jart Jart+ Tonecealer Anti-Red Cover

Видели те самые знаменитые ролики, в которых людей с татуировками покрывают тональными средствами? Так вот, есть чувство, что именно тонсилер от Dr.Jart способен скрыть все что угодно настолько филигранно, что и не придерешься. Конкретно этот продукт нацелен на маскировку любых покраснений, так что даже если случится экстренная ситуация и вы покроетесь красными пятнышками, тонсилер сделает так, что этого не увидит никто.

консилер Pro Longwear Concealer М. А. С Этот консилер входит в топ-10 бестселлеров М. А. С и не случайно — он обеспечивает матовое покрытие (от среднего до плотного) на 15 (15, Карл!) часов. Надежней некуда.

Консилер с эффектом сияния Mina

Просто консилер — слишком скучно? Попробуйте консилер от Mina с эффектом сияния. Он способен на многое: скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, покраснения, круги под глазами, мимические морщины, а мерцающие частички придают свежесть взгляду. Бонус — содержит гиалуроновую кислоту.

Консилер Smashbox Studio Skin

Визажисты часто называют его волшебной палочкой, потому что он устраняет любые несовершенства кожи и держится целый день. Smashbox Studio Skin противостоит воздействию влаги, идеально наносится, не скатывается, не создает эффекта маски и не забивает поры. Кстати, название Studio Skin у него неспроста — кожа после него выглядит идеально при любом освещении.