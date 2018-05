Мультифункциональная косметика: 10 средств, которые стоит купить

В последнее время на полках магазинов все чаще попадаются средства 3 в 1, предназначенные для использования сразу в нескольких вариантах и решения множества проблем. И это касается не только мужских гелей для душа, шампуней и пены для ванн, которые продаются в одном флаконе не только ради экономии драгоценного места в ванной комнате и кровно заработанных средств, но и для того, чтобы мужская половина не заморачивалась во время мытья. Рассказываем, на какие мультифункциональные средства точно стоит обратить свое внимание!

Aloe 99% Soothing Gel, Holika Holika

Настоящее, стильно упакованное чудо! Корейская косметика славится своей любовью к оригинальной упаковке и качественной основой, и этот гель не стал исключением. Средство на 99% состоит из экстракта алоэ, который интенсивно увлажняет кожу, насыщает ее живительной влагой, устраняет шелушения, борется с бактериями, снимает воспаления и раздражения, заживляет раны и ожоги. Гель можно наносить на все тело, использовать как маску для лица или волос, вместо крема после бритья или загара (особенно после солнечных ожогов), как лосьон для тела или восстанавливающую эссенцию для рук и ногтей. Средство впитывается моментально, не оставляет ощущения липкости, обладает ненавязчивым травяным ароматом и экономит уйму места на туалетном столике.

Гель Aloe 99% Soothing Gel, Holika Holika (620 руб.)

One Step Correct, Stila

Цветастый корректор гелеобразной текстуры работает сразу в четырех направлениях: подготавливает кожу к нанесению тонального крема, выравнивает цвет и рельеф, устраняет видимые недостатки (маскирует покраснения и пигментные пятна), разглаживает морщинки. Средство выглядит забавно во флаконе, но при выдавливании корректоры смешиваются друг с другом в равных пропорциях (цвет, правда, получается грязный), что обеспечивает максимальный результат. Поры не закупоривает, раздражения не вызывает, лоснистость кожи не подчеркивает. Одним словом, средство заменит вам все консилеры, праймеры и корректоры, которые в настоящее время наполняют косметичку.

Корректор One Step Correct, Stila ($36)

Aqua Cream, Make Up For Ever

Водостойкий пигментированный крем от легендарного Make Up For Ever заменит вам помаду, тени для век, карандаш для бровей, подводку для глаз, румяна, хайлайтер и корректор. Главное, грамотно подобрать оттенки! Текстура средства нежная, цвета насыщенные, присутствует легкий перламутровый эффект. Интенсивность цвета можно варьировать самостоятельно, играя с растушевкой. Наносится пигментированный крем легко, а вот смывается довольно проблематично, но и в этом есть свой плюс: в течение всего дня можно не переживать за сохранность макияжа. Самое главное — набить руку и не перестараться с игрой цветов в одном мейке.

Средство для макияжа глаз, щек и губ Aqua Cream, Make Up For Ever (1 750 руб.)

Purify 4D, Sepai

Очищающее средство в формате пудры мягко удаляет загрязнения, активизирует микроциркуляцию крови, предотвращает образование черных точек, придает коже сияние, разглаживает мелкие морщинки, делая ее гладкой и упругой. В составе впечатляющий тандем ингредиентов: полигидрокислоты, частички бамбука, энзимы и белая глина. Подходит для всех типов кожи. Использовать пудру можно по-разному, меняя концентрацию и комбинируя с другими бьюти-ингредиентами: смешать с гелем или молочком для умывания, использовать как самостоятельный продукт, растворить в воде. Первый будет работать как мягкий скраб, второй — как отшелушивающее и шлифующее средство, третий — как маска для лица или скраб для тела. Пользоваться многофункциональной пудрой можно хоть каждый день, кожу она не пересушивает.

Пудра-эксфолиант для лица Purify 4D, Sepai (цена по запросу)

Le Baume, Absolution

Органическая марка французской косметики изобрела универсальное средство в формате стика, которое спасет любой сухой участок кожи. Губы, пятки, локти, лицо, кутикулу, колени смягчит и увлажнит моментально! Является идеальным средством суровой зимой и засушливым летом, когда кожа особенно страдает. Впитывается быстро, ощущения липкости и жирности нет, запах ненавязчивый травяной, а дизайн упаковки минималистичный и стильный. Средство удобно брать с собой в дорогу. Состав максимально натуральный: экстракты календулы и периллы, масло южноафриканского дерева марулы.

Бальзам для губ и сухой кожи Le Baume, Absolution (1 100 руб.)

18-in-1 Pure-Castile Liquid Soap, Dr. Bronner’s Это кастильское мыло — универсальная штука во всех отношениях. Надпись 18-в-1 вовсе не шутка: средство и правда имеет 18 способов применения! Бьюти-блогеры, например, полюбили мыло за натуральный состав (90% из оливкового масла extra virgin с добавлением масел ши, миндального, кокосового и других) и его воздействие на кожу: после использования средства она становится чистой, посвежевшей, увлажненной, мягкой и сияющей. Кроме средства для умывания, его рекомендуют использовать как гель для душа, шампунь пену для ванн, средство для купания детей, мытья полов, собак, овощей и фруктов, стирки белья. Одно плохо: кончается быстро, так как бутылочка небольшая, даже 300 мл не будет.

Кастильское мыло 18-in-1 Pure-Castile Liquid Soap, Dr. Bronner’s ($17,99)

Multi Action Cleansing Balm, Janssen

Мультифункциональный бальзам может использоваться в качестве очищающей пенки, средства для демакияжа, увлажняющей маски и SOS-средства для восстановления очень сухой кожи. Текстура у бальзама необычная: сначала шелковистая, мягкая и нежная, но при соприкосновении с кожей превращается в плотное масло, а при смывании водой — в молочко. Содержит масла мурумуры, абрикоса, вечерней примулы, экстракт стволовых клеток малины, а также витамин E. Бальзам прекрасно питает кожу и устраняет все, даже стойкие загрязнения.

Бальзам для очищения и регенерации кожи Multi Action Cleansing Balm, Janssen (1 699 руб.)

Extra Virgin, You Need It Кокосовое масло холодного отжима с воздушной текстурой и сладковатым ароматом интенсивно питает и увлажняет кожу, разглаживает морщинки, борется с растяжками, а также обладает антисептическими, ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Масло можно использовать для кожи лица, тела, а также волос. При нанесении появляется жирноватая пленка, которая быстро впитывается, не оставляя следов. Хорошо справляется с грубой кожей пяток, шелушением, ожогами и ранами. Кокосовое масло можно использовать в качестве самостоятельного продукта и добавлять в различные маски, кремы, сыворотки, лосьоны, эмульсии для усиления эффекта.

Кокосовое масло холодного отжима Extra Virgin, You Need It (750 руб.)

Divine, Caudalie

«Божественным» характеризует свое масло бренд Caudalie, и этот статус вполне оправдан. Состав впечатляющий: сочетание виноградного, арганового, гибискусового и кунжутового масел поддерживает уровень увлажнения и обеспечивает коже питание в течение всего дня. Средство можно использовать как восстанавливающий эликсир для сухих и поврежденных волос, для смягчения и увлажнения кожи, как базу под макияж, масло для массажа, для ванн, для кутикулы и ногтей. Продукт впитывается мгновенно, приятно обволакивая кожу и волосы, придавая естественное сияние. Не оставляет после себя ощущения жирности и липкости. Аромат такой же потрясающий, как и результат, и это неудивительно, ведь к созданию сего средства приложил руку сам Жак Кавалье! В масле чувствуются нотки грейпфрута, розового перца, ванили, белого мускуса, кедра и болгарской розы.

Масло Divine, Caudalie (2 700 руб.)

Marula Oil, Paul Mitchell

Еще одно многофункциональное масло, которое можно использовать по своему усмотрению (кроме готовки, естественно). Основной действующий ингредиент средства — масло южноафриканского растения марулы, которое является кладезем аскорбиновой, пальмитиновой, линолевой и олеиновой кислот. Масло можно наносить на тело, лицо, кожу головы, волосы, добавлять в ванну, кремы и лосьоны. Всего пары капель достаточно, чтобы преобразить кожу и волосы, поэтому расходуется средство вполне экономично. Что самое главное, в отличие от многих других масел, это не утяжеляет волосы и не делает их сальными, обеспечивая им только питание и увлажнение.

Масло Marula Oil, Paul Mitchell (4 800 руб.)

