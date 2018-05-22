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Кофе с молоком: как отбеливание кожи изменило до неузнаваемости африканскую звезду Instagram Худду Монро
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Кофе с молоком: как отбеливание кожи изменило до неузнаваемости африканскую звезду Instagram Худду Монро 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Темная кожа, отсутствующий верхний зуб и пламенные речи о необходимости быть верной своим африканским корням — такой кенийку Худду Монро (настоящее имя Алхуда Нйороге) узнали африканские телезрители. Имя Худда сменила после реалити-шоу и на этой перемене не остановилась: девушка не только вставила новые зубы, но и отбелила свою кожу настолько, что смогла делать на своем теле цвета кофе с молоком контрастные тату.
Теперь на своих инстапортретах Худда Монро выглядит ненамного темнее другой звезды реалити — наполовину армянки Ким Кардашьян.
Обзавелась Худда и новой грудью. С ее ранних фото на нас грустно глядит нулевой размер, однако пластика превратила его в уверенную тройку. Увеличение груди в одной из топовых голливудских клиник чуть не стоило звезде реалити жизни: врачам долго пришлось бороться с развившимися осложнениями.
Худда Монро некоторое время работала моделью, однако сейчас развивает собственный бизнес — бренд декоративной косметики Huddah Cosmetics. А как тебе кажется, стоило звезде кенийского Instagram отбеливать кожу или она должна была остаться с природным цветом тела?
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Фото:Instagram
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