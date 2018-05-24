Юлия Снигирь стала aмбассадором Librederm

Юлия Снигирь — одна из немногих актрис, публикующих в социальных сетях фото без макияжа. Она снимается в кино, играет в театре, воспитывает сына, но всегда прекрасно выглядит. Режиссеры ценят Юлию Снигирь за высокий профессионализм, а в Librederm восхищаются ее талантом и естественной красотой.

«Я актриса, и каждый день мне приходится переживать самые разные эмоции. Безусловно, это отражается на состоянии моей кожи. Я долго искала средство, которое бы восстанавливало ее после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем «Либридерм» стал для меня открытием. Благодаря правильному

составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается и подстраивается под любой макияж. Я доверяю «Либридерм»: действие гиалуронового крема доказано клинически», — прокомментировала новость сама Юлия.