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Юлия Снигирь стала aмбассадором Librederm
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Юлия Снигирь стала aмбассадором Librederm 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Юлия Снигирь — одна из немногих актрис, публикующих в социальных сетях фото без макияжа. Она снимается в кино, играет в театре, воспитывает сына, но всегда прекрасно выглядит. Режиссеры ценят Юлию Снигирь за высокий профессионализм, а в Librederm восхищаются ее талантом и естественной красотой.
«Я актриса, и каждый день мне приходится переживать самые разные эмоции. Безусловно, это отражается на состоянии моей кожи. Я долго искала средство, которое бы восстанавливало ее после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем «Либридерм» стал для меня открытием. Благодаря правильному
составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается и подстраивается под любой макияж. Я доверяю «Либридерм»: действие гиалуронового крема доказано клинически», — прокомментировала новость сама Юлия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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