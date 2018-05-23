Секреты «ленивого» макияжа

Бывают в жизни экстренные ситуации, когда макияж, на который вы потратили 15 минут, должен выглядеть на все сто. Кто, как не голливудские звезды, знает, как добиться сногсшибательного эффекта, лишь пару раз взмахнув кистью. Раскрываем все секреты звездного экспресс-макияжа в нашем материале.

Сочетание № 1: алые губы и тушь на глазах

Правильно расставленные акценты — бессмертный прием, который выручает девушек испокон веков. Почему-то в последнее время об этом трюке все забыли и отдали предпочтение нюдовым цветам. Мы предлагаем сыграть на контрастах: красные губы в сочетании с натуральным макияжем глаз выглядят немного дерзко, но ни в коем случае не вульгарно. Запомни: если ты решилась на такой мейк, то на лице не может быть и намека на покраснение и высыпания. Кожа должна быть словно у фарфоровой куклы, совсем как у Эль Фаннинг или Уиллоу Шилдс.

Дымка на глазах

Жирный карандаш для глаз дельный помощник в создании эффекта дымчатых глаз. Управиться с ним достаточно легко, главное — аккуратно прорисовать межресничную линию. Далее выводишь стрелку (с аккуратностью можно не заморачиваться) до края глаза и поднимаешь ее кончик немного вверх. Ширина стрелки зависит от твоих предпочтений: если ты фанатка абсолютной натуральности, не стоит слишком усердствовать, а если же давно мечтала примерить образ бунтарки, дави на карандаш сильнее и рисуй стрелку потолще! Нарочито неряшливый макияж в стиле гранж именно так и создается.

После этого несложного этапа осталось только тщательно растушевать карандаш в еле заметную дымку и закрепить результат тенями.

Легкий загар

Эффект загорелой кожи, будто ты только что имела счастье побывать на Бали, бесценен. Впрочем, как и реакция и зависть окружающих при виде идеального загара. Благо что превратиться в таитянку, кубинку или итальянку (нужное подчеркнуть) в течение пары секунд тебе помогут автозагары и бронзаторы.

Чтобы сиять в пыльном городе красивой и здоровой кожей, много не надо. Достаточно познакомиться с твоими новыми лучшими друзьями — пудрой с эффектом загара и жидкими тональными бронзаторами.

Запомните: бронзатор — это ни в коем случае не автозагар, он дает временный эффект, который уходит вместе с очищением кожи. Бронзирующие пудры создадут легкую солнечную дымку. Тонирующие средства с эффектом загара обычно обладают немного рыжеватым оттенком, зато обеспечивают более стойкий результат и не покидают тебя до самого вечера.

Тем, кто боится не совладать с предыдущими вариантами, мы советуем попробовать бронзирующие средства в спрее. Они дают максимально ровное покрытие и не оставляют пятен. К примеру, у Guerlain мы нашли суперкрутой пудровый спрей-мист, который можно наносить на все тело и менять интенсивность загара в зависимости от количества нанесенных слоев. Прими наш небольшой совет: после долгой зимы для достижения естественного эффекта одного слоя будет более чем достаточно.

Чтобы рука не дрогнула в самый неподходящий момент, потренируйся вначале на термальной водичке.

Идеальный тон

Идеальный тон — залог аккуратного макияжа. Чего только не делают девушки, чтобы достичь эффекта сияющей здоровьем кожи без единого изъяна. Однако иногда результат наших стараний плачевный: лицо превращается в плотную маску. Бедные блогеры перестают снимать челленджи «100 слоев макияжа», ведь «красоток» с лицами фарфоровых кукол (и на этот раз это абсолютно не позитивное сравнение) им переплюнуть точно не удастся.

Как же хорошо, что в «15-минутном макияже» времени на нанесение базы, тона, пудры и закрепление полученного результата фиксатором для мейкапа просто не хватит.

Вашими верными помощниками на пути к идеальной сияющей коже станут легкие в использовании кушоны и тональные средства в каплях. С ними вы справитесь даже с закрытыми глазами. Дополните образ нежными румянами, чтобы освежить лицо и добавить здорового румянца.

Жидкие средства и стики прекрасно распределяются пальцами, поэтому они лучший вариант, если не хочешь заморачиваться с тщательной растушевкой пудровых продуктов.