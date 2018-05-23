Успеть за 15 минут: раскрываем секреты «ленивого» макияжа на примере голливудских звезд 

Сочетание № 1: алые губы и тушь на глазах Правильно расставленные акценты — бессмертный прием, который выручает девушек испокон веков. Почему-то в последнее время об этом трюке все забыли и отдали предпочтение нюдовым цветам. Мы предлагаем сыграть на контрастах: красные губы в сочетании с натуральным макияжем глаз выглядят немного дерзко, но ни в коем случае не вульгарно. Запомни: если ты решилась на такой мейк, то на лице не может быть и намека на покраснение и высыпания. Кожа должна быть словно у фарфоровой куклы, совсем как у Эль Фаннинг или Уиллоу Шилдс. Дымка на глазах Жирный карандаш для глаз дельный помощник в создании эффекта дымчатых глаз. Управиться с ним достаточно легко, главное — аккуратно прорисовать межресничную линию. Далее выводишь стрелку (с аккуратностью можно не заморачиваться) до края глаза и поднимаешь ее кончик немного вверх. Ширина стрелки зависит от твоих предпочтений: если ты фанатка абсолютной натуральности, не стоит слишком усердствовать, а если же давно мечтала примерить образ бунтарки, дави на карандаш сильнее и рисуй стрелку потолще! Нарочито неряшливый макияж в стиле гранж именно так и создается. После этого несложного этапа осталось только тщательно растушевать карандаш в еле заметную дымку и закрепить результат тенями. Легкий загар Эффект загорелой кожи, будто ты только что имела счастье побывать на Бали, бесценен. Впрочем, как и реакция и зависть окружающих при виде идеального загара. Благо что превратиться в таитянку, кубинку или итальянку (нужное подчеркнуть) в течение пары секунд тебе помогут автозагары и бронзаторы. Чтобы сиять в пыльном городе красивой и здоровой кожей, много не надо. Достаточно познакомиться с твоими новыми лучшими друзьями — пудрой с эффектом загара и жидкими тональными бронзаторами. Запомни: бронзатор — это ни в коем случае не автозагар, он дает временный эффект, который уходит вместе с очищением кожи. Бронзирующие пудры создадут легкую солнечную дымку. Тонирующие средства с эффектом загара обычно обладают немного рыжеватым оттенком, зато обеспечивают более стойкий результат и не покидают тебя до самого вечера. Тем, кто боится не совладать с предыдущими вариантами, мы советуем попробовать бронзирующие средства в спрее. Они дают максимально ровное покрытие и не оставляют пятен. К примеру, у Guerlain мы нашли суперкрутой пудровый спрей-мист, который можно наносить на все тело и менять интенсивность загара в зависимости от количества нанесенных слоев. Прими наш небольшой совет: после долгой зимы для достижения естественного эффекта одного слоя будет более чем достаточно. Чтобы рука не дрогнула в самый неподходящий момент, потренируйся вначале на термальной водичке. Идеальный тон Идеальный тон — залог аккуратного макияжа. Чего только не делают девушки, чтобы достичь эффекта сияющей здоровьем кожи без единого изъяна. Однако иногда результат наших стараний плачевный: лицо превращается в плотную маску. Бедные блогеры перестают снимать челленджи «100 слоев макияжа», ведь «красоток» с лицами фарфоровых кукол (и на этот раз это абсолютно не позитивное сравнение) им переплюнуть точно не удастся. Как же хорошо, что в «15-минутном макияже» времени на нанесение базы, тона, пудры и закрепление полученного результата фиксатором для мейкапа просто не хватит. Твоими верными помощниками на пути к идеальной сияющей коже станут легкие в использовании кушоны и тональные средства в каплях. С ними ты справишься даже с закрытыми глазами. Дополни образ нежными румянами, чтобы освежить лицо и добавить здорового румянца. Жидкие средства и стики прекрасно распределяются пальцами, поэтому они лучший вариант, если не хочешь заморачиваться с тщательной растушевкой пудровых продуктов. Найти идеальный жидкий хайлайтер, румяна или тинты не составит труда, лучшие варианты мы как раз собрали в нашей мини-галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Instagram, Shutterstock, архивы пресс-служб, Global Look Press