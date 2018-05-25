Обычная мама: Шейк гуляет с дочкой в меховых тапках и прячет лицо без мейкапа за солнечными очками

Ирина Шейк прячется от папарацци, которые так и норовят сделать новые снимки модели с дочкой.

Ирина Шейк относится к тем звездам, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнью. Но поклонникам же хочется больше знать о модели и ее отношениях с Брэдли Купером , поэтому Ирину регулярно преследуют папарацци. На днях Шейк снова запечатлели во время ее с дочкой. В обычной жизни модель мало, чем отличается от других мам. Волосы Ирины собраны, лицо без макияжа она прячет под очками, а на ногах вместо шпилек — тапочки с мехом. Конечно, Шейк не в восторге от того, что ее в будничном наряде снимают, поэтому она и прячется от назойливых фотографов, закрывая лицо руками.

И пусть Ирина прячет лицо от камер фотографов, зато мы теперь точно знаем: супермодель вне подиума точно такая же, как и миллионы других женщин. К слову, Шейк и сама недавно пошутила о своей красоте. По ее словам, вся ее внешность — результат работы стилистов и визажистов, а вот в шесть утра модель выглядит совсем иначе.

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Фото:Instagram, East News