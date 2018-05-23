Защита кожи от солнца

Лучший крем от загара

Покраснения на коже лица или тела после загара и пребывания на солнце — это самый настоящий ожог, затрагивающий как поверхностные, так и глубинные слои эпидермиса. Научные исследования говорят о том, что до 90% всех повреждений кожи, связанных с ранним старением и образованием морщин, происходят именно по вине солнца и его ультрафиолетовых лучей (1).

При этом важно помнить о том, что солнцезащитным кремом нужно пользоваться не только на пляже, но и во время летней прогулки или пробежки. Качество крема от загара при этом играет ключевую роль — поскольку подобный крем наносится на лицо, дешевые синтетические ингредиенты хотя и защищают от солнца, но могут закупоривать кожу и провоцировать образование прыщей.

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Что такое SPF?

SPF (Sun Protection Factor, англ. : солнцезащитный фактор) — это степень защиты от солнца или доля солнечной радиации, достигающей кожи. Маркировка SPF10 означает, что при нанесении крема лишь 1/10 (или 10%) ультрафиолетовых лучей окажут на нее свое действие, SPF50 — 1/50 лучей (или 2%). По сути, крем от загара с SPF создает на коже отражающую поверхность.

В итоге, 10 минут нахождения на солнце без солнцезащитного крема равносильны 300 минутам загара с правильно нанесенным лосьоном SPF30. Однако механика нанесения солнцезащитного крема и его регулярное обновление крайне важны, существенно влияя на итоговую степень защиты — при потоотделении, купании или использовании полотенца крем просто стирается.

Как выбрать степень защиты от солнца?

В большинстве случаев для повседневного использования в городе и нахождении на солнце не более 20-30 минут подойдет солнцезащитный крем для лица с защитой SPF15, для загара на пляже — крем с SPF30 и выше. Однако для крайне светлой кожи и в первые дни загара рекомендуется использовать крем с увеличенным защитным фактором — вплоть до SPF50.

При этом необходимо понимать, что более высокий защитный фактор SPF не всегда означает более сильную защиту от солнца. Каким бы высоким не был SPF, для поддержания должной эффективности крем от солнца необходимо заново наносить каждые два часа. Плотность и равномерность нанесенного слоя крема также играет существенную роль.

Как правильно наносить крем от загара?

Чтобы крем от солнца действительно качественно защищал кожу от ультрафиолетовых лучей, он должен быть плотно нанесен на лицо — вы должны использовать примерно 2 мг продукта на квадратный сантиметр кожи. Количества солнцезащитного крема размером с 5-рублевую монету достаточно для покрытия лица, а на все тело потребуется около 30 г.

Еще раз напомним, что солнцезащитный крем должен обновляться после контакта кожи с водой, обтирания полотенцем или обильного потоотделения. Помимо прочего, важно наносить крем от загара не только на лицо и тело, но и на уши, а также использовать специальную помаду для защиты губ и солнцезащитные очки, поскольку УФ лучи могут вредить и сетчатке глаза.

Крем от солнца — хороший или плохой?

Хотя дешевые кремы защищают от загара, они обычно содержат вазелин и низкокачественные минеральные масла. После нанесения подобных средств на лицо появляется выраженный эффект жирного блеска и забиваются поры, провоцируя прыщи. При этом чем выше SPF такого крема и чем он более водостойкий, чем сильнее в итоге страдает кожа.

Внимательно изучайте состав крема и избегайте следующих ингредиентов: изопарафин, гексиленгликоль, ланолиновый спирт, гидрогенизированное растительное масло, децилолеат. По возможности перед покупкой старайтесь проверять солнцезащитный крем на тыльной стороне ладони и выбирайте тот, который не делает кожу липкой и впитывается полностью.

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Лучший солнцезащитный крем: правила выбора

Выбирая солнцезащитный крем для лица, лучше остановиться на комбинированных средствах, содержащих как защитный фактор SPF, так и увлажняющие компоненты. При этом помните, что наличие на коже крема от солнца вовсе не препятствует загару, а лишь блокирует вредные солнечные лучи, защищая кожу от ожогов и преждевременного старения.

Не гонитесь за низкой ценой. Дешевые солнцезащитные средства содержат вазелин, минеральные масла и прочие комедогенные компоненты. Такой крем не впитывается до конца, сохранная неприятное липкое ощущение и делая кожу жирной, приводя к образованию прыщей. Это играет критичную роль при использовании крема от загара на лице.

Выбирайте двойную защиту. Хорошее солнцезащитное средство должно защищать как от лучей UVB, вызывающих покраснение и ожог кожи, так и от лучей UVA, повреждающих ДНК и влияющих на старение. Согласно европейским нормам, упаковка солнцезащитного крема обязательно должна содержать упоминание о том, от каких лучей он защищает.

Используйте оптимальный фактор SPF. Для повседневного городского использования достаточно солнцезащитного крема с SPF15, для загара на пряже рекомендуется крем с SPF30. Для светлой, чувствительной к ожогам и незагорелой кожи нужно использовать SPF50. Однако помните, что более высокая степень защиты обычно означает более плотную текстуру крема.

Наносите крем правильно. Солнцезащитный крем гарантированно работает лишь первые два часа (затем его рекомендуется нанести заново), а после контакта с водой или полотенцем часть крема стирается с кожи, оставляя ее беззащитной. При этом минусом влагостойких кремов является то, что они, опять же, забивают кожу.

Тщательно смывайте крем после загара. Природа солнцезащитных средств такова, что они физически отражают солнечные лучи за счет наличия в составе оксида цинка, титана и прочих металлов. После принятия солнечных ванн важно удалить остатки этих средств при помощи тщательного мытья кожи мочалкой и использования скраба для лица.

Хороший крем от загара должен быстро впитываться и не оставлять на коже липких следов. Дешевые солнцезащитные крема (особенно с высоким SPF и пометкой «влагостойкий») создают на коже толстую пленку, забивающую поры, провоцирующую прыщи и не позволяющую коже дышать. После загара чрезвычайно важно полностью смыть остатки крема с лица и тела.

Научные источники:

Skin cancer facts and statistics, source

Source: FitSeven