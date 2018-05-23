Какой цвет кожи у настоящих русских

Самое крупное исследование пигментации кожи у русского населения СССР было проведено советскими антропологами в 1964 году. Тогда экспедиция смогла собрать антропометрические данные более 17 000 мужчин и женщин, проживающих в 107 регионах страны, включая центральную часть СССР, Витебский край и Русский север вплоть до Архангельска.

Цвет кожи — это важно

К такому масштабному исследованию учёных во многом подтолкнуло желание дополнительно развенчать нацистскую теорию о том, что русские — низшая раса, непонятные и дикие, а главное, разношерстные орды, которые не имеют права на самостоятельность.

Уже в XIX веке антропологи считали, что определяющим признаком расы является цвет кожи. Об этом писал российский антрополог Эдуард Юлиевич Петри, который указывал, что определение пигментации является cамым элементарным способом идентификации расы человека, и говорил о важности самоопределения народа в общем социуме мира («Антропология»).

В этом же веке были разработаны специальные таблицы, которые позволяли безошибочно определять расу человека. Изначально отпечатанные на бумаге таблицы быстро выгорали, и поэтому ученые стали использовать окрашенные стекла, которые сохраняли цвет намного дольше.

Таблица Лаушена

Например, немецкий антрополог Феликс фон Лаушан (Люшан) разработал специальную шкалу, имеющую 36 оттенков цвета кожи, где первые четырнадцать светлых оттенков — это оттенки кожи европейцев, последние 10 оттенков — цвета кожи африканцев, а промежуточные оттенки принадлежат азиатам и метисам.

При этом оригинальная таблица Лаушана включала в себя и довольно тёмные желтоватые оттенки, которые находились под номерами 4, 5 и 6. Цвета с номерами 1, 2 и 3 имели голубоватый оттенок, а с 7 по 11 были со светлыми и бело-розовыми акцентами.

Советская методология

Поскольку таблица Лаушана, как и таблицы других учёных, имела свои недостатки, главным из которых была неравномерность расположения оттенков, руководитель советской антропологической экспедиции Виктор Валерианович Бунак разработал для определения оттенков кожи собственный метод. Он взял 10 светлых оттенков кожи и распределил их таким образом, чтобы вариативность в шкале была равномерной.

Цвет кожи советские антропологи определяли на внутренней стороне незагорелого предплечья, прикладывая к коже пробники при дневном свете, падающем из окна.

Белее белых

Неожиданно оказалось, что почти все, кого обследовали питерские учёные, имеют кожу трех оттенков: «светлого» (№8), «очень светлого» (№9) и «розовато-белого» (№10). Изредка встречались такие оттенки кожи, как «слегка желтоватый» и «неяркий нейтральный».

То есть оказалось, что «дикие орды» в большинстве своём имеют «очень светлую» кожу — такой она оказалась у 4/5 всех обследованных. Остальные имели «светлую» кожу или являлись обладателями ещё менее пигментированного варианта, чем «очень светлая» — «розовато-белой» кожи. В этом варианте розоватый оттенок кожи обусловлен просвечиванием через неё кровеносных сосудов. Причем розовато-белая встречалась гораздо чаще, чем просто «светлая».

При этом советские антропологи заметили, что у мужчин вариативность цвета кожи более выражена — то есть среди них чаще встречаются варианты №8, №10, а у женщин чаще встречается усреднённый вариант №9 — «очень светлый».

Ещё одна особенность, которую заметили антропологи под руководством Бунака — это то, что количество людей с очень светлым цветом кожи неизменно в разных регионах, но у северян (ученые провели мысленную границу по верховьям Волги) чаще встречается самый светлый — «бело-розовый» оттенок кожи.

В 10 из 38 северных районов бело-розовый вариант кожи был больше, чем у трети обследованного населения, в то время как в остальных 60-ти районах такой процент населения с оттенком кожи 10 встречался только 2 раза.

Как тут не вспомнить жившего ещё в IX веке арабского писателя и географа Ахмета Фадлана, который, описывая в своих трудах встретившихся ему на Волге русов, рассказывал о них как о «прекрасных и румяных» людях.

В труде «Происхождение и этническая история русского народа» Виктор Бунак приводит карту, согласно которой бело-розовая кожа чаще всего встречается у ильменско-белозерского, западно-верхневолжского, валдайско-верхнеднепровского, вологдо-вятского и вятско-камского типа русских, а светлый и очень светлый оттенок преобладает в центре России и на юге, где проживают дон-сурский, степной, средневолжский и десно-сейминский типы русских.

Русский — это русский

Бунак характеризовал русское население как сравнительно однородное, а среднего русского — как типичного представителя европейской расы, который по многим признакам совпадает с признаками западных европейцев и не выходит за рамки их вариативности.

Впрочем, некоторые различия между европейскими народами и русскими всё же существуют — это более светлая пигментация кожи, умеренная ширина лица, более медленно, чем у европейцев, растущая борода, средневысокое переносье и более чётко выраженный профиль — все это в антропологии называется восточно-европейским комплексом.

Любопытно, что последние исследования группы российских генетиков из Российской академии наук , проведенные совместно с генетиками из Великобритании и Эстонии, подтвердили выводы советской экспедиции XX века о том, что русские — это монолитный народ с незначительными вариациями по географической оси северо-восток — юго-запад.

Никаких значимых примесей тюрских или азиатских народов в русской крови найдено не было; исследования были опубликованы в американском журнале «Генетика человека».