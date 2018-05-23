Ещё
Что случилось с ароматом Dahlia Divin?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что случилось с ароматом Dahlia Divin? 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем «биографию» этих ароматов и почему вам нужно попробовать новый парфюм линейки.
При помощи ароматов этой серии бренд Givenchy рассказал нам историю богини, которая освещает целый мир. Легендарный парфюм с изысканными нотами понравился всем девушкам — ведь каждая хочет чувствовать себя загадочной, утонченной и элегантной дамой, перед которой открывается весь мир. В первом издании аромата Dahlia Divin Eau de Parfum чувствовался природный магнетизм и внутренняя сила красоты каждой женщины. Второе издание Dahlia Divin Nectar de Parfum рассказало нам о том, что такое настоящее женское очарование благодаря интенсивному шлейфу — с ним воспоминания о вас не растворятся в воздухе и останутся в сердце каждого мужчины.
Версия Dahlia Divin Eau de Parfum Nude раскрыла другую сторону женской привлекательности — чувственную безмятежность, который дарит ощущение гармонии его обладательнице. В этом году бренд приготовил для нас новую главу легендарной истории. Теперь мы можем открыть для себя начало этой истории — рождение богини и ее первозданную нетронутую красоту. Аромат поможет раскрыть самые потаенные части вашей души и напомнить о том, насколько прекрасной может быть естественная красота, подобная первому, робкому лучу рассвета.
Цветок магнолии — сердце композиции — раскрывается на коже словно бутон с первыми каплями росы. И нежность — не главная составляющая цветка: за хрупкими лепестками скрывается сильный характер, который мотивирует на свершения и новые победы. Чувственность магнолии оттеняет свежесть жасмина и сладость розы. В легком шлейфе цветочные аккорды сливаются с аккордами сицилийского апельсина и бергамота, перенося вас в утренний сад с распускающимися цветами и деревьями со сладкими плодами. А спустя пару часов к аромату подключаются запахи сандалового дерева и мускуса, настраивают вас на умиротворение и дарят энергию.
BeautyHack.ru: последние новости
13 лучших кремов с легкой текстурой не дороже 1 000 руб. Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели Выбор экспертов: 33 лучших тоника для лица
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото4
Названы марки опасного сливочного масла17
Пугачева поделилась интимными подробностями10
Как выглядят дети, которые вырастили звери
4 симптома того, что вы пьете слишком много воды7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение