Что случилось с ароматом Dahlia Divin?

Рассказываем «биографию» этих ароматов и почему вам нужно попробовать новый парфюм линейки.

При помощи ароматов этой серии бренд Givenchy рассказал нам историю богини, которая освещает целый мир. Легендарный парфюм с изысканными нотами понравился всем девушкам — ведь каждая хочет чувствовать себя загадочной, утонченной и элегантной дамой, перед которой открывается весь мир. В первом издании аромата Dahlia Divin Eau de Parfum чувствовался природный магнетизм и внутренняя сила красоты каждой женщины. Второе издание Dahlia Divin Nectar de Parfum рассказало нам о том, что такое настоящее женское очарование благодаря интенсивному шлейфу — с ним воспоминания о вас не растворятся в воздухе и останутся в сердце каждого мужчины.

Версия Dahlia Divin Eau de Parfum Nude раскрыла другую сторону женской привлекательности — чувственную безмятежность, который дарит ощущение гармонии его обладательнице. В этом году бренд приготовил для нас новую главу легендарной истории. Теперь мы можем открыть для себя начало этой истории — рождение богини и ее первозданную нетронутую красоту. Аромат поможет раскрыть самые потаенные части вашей души и напомнить о том, насколько прекрасной может быть естественная красота, подобная первому, робкому лучу рассвета.

Цветок магнолии — сердце композиции — раскрывается на коже словно бутон с первыми каплями росы. И нежность — не главная составляющая цветка: за хрупкими лепестками скрывается сильный характер, который мотивирует на свершения и новые победы. Чувственность магнолии оттеняет свежесть жасмина и сладость розы. В легком шлейфе цветочные аккорды сливаются с аккордами сицилийского апельсина и бергамота, перенося вас в утренний сад с распускающимися цветами и деревьями со сладкими плодами. А спустя пару часов к аромату подключаются запахи сандалового дерева и мускуса, настраивают вас на умиротворение и дарят энергию.