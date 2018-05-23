У Sisley появилась новая увлажняющая сыворотка Hydra-Global

Оптимальное увлажнение — это ключ к поддержанию молодости и красоты нашей кожи. В 2007 году Sisley создал крем Hydra-Global для решения проблемы обезвоженности. Его увлажняющее антивозрастное действие было направлено на восполнение водного баланса кожи благодаря восстановлению циркуляции воды в эпидермисе. Сегодня легендарная история получила продолжение в виде новой сыворотки Hydra-Global Serum.

Новая сыворотка Hydra-Global насыщает влагой даже самую обезвоженную кожу, помогая ей восстановить собственные механизмы гидратации. Гарантирует долговременное и оптимальное увлажнение, действует на уровне дермы, эпидермиса и рогового слоя кожи. Обогащенная активными ингредиентами, сыворотка Hydra-Global восстанавливает способность кожи к самоувлажнению. В результате кожа выглядит более мягкой, гладкой. Цвет лица становится более сияющим, а мелкие морщинки разглаживаются.

3 причины сделать выбор в пользу Hydra-Global:

1. Сыворотка повышает запас воды во всех слоях кожи

Специалисты Sisley подобрали два активных ингредиента, дополняющих действие друг друга. Экстракт дрожжей голубой агавы (новый активный компонент Sisley) стимулирует синтез гиалуроновой кислоты в дерме, а экстракт семян рожкового дерева регенерирует синтез гиалуроновой кислоты в эпидермисе. Сыворотка заново «обучает» кожу самостоятельно производить гиалуроновую кислоту, чтобы обеспечить увлажнение кожи.

2. Стимуляция циркуляции воды в эпидермисе

Экстракт дикой фиалки — ключевой активный ингредиент Hydra-Global, стимулирует синтез аквапоринов-3, отвечающих за активную циркуляцию воды в коже. Стимулируя производство этих протеинов, кожу можно вдоволь напоить влагой.

3. Учит кожу удерживать влагу внутри

Просто увеличить доступность воды недостаточно для поддержания оптимального уровня увлажнения кожи. Необходимо также восстановить ее барьерную функцию, чтобы сократить испарение влаги с поверхности. С этой задачей легко справляются экстракты семян рожкового дерева и эдельвейса, присутствующие в составе новинки Hydra-Global.

А пока кожа получает невероятный уход, вы можете наслаждаться нежным ароматом эфирных масел шалфея, лаванды и майорана.

Сыворотка Hydra-Global появится в продаже уже в июле. Купить новинку можно в маназинах «Иль де Ботэ» и «Рив Гош».