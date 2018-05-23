Вред силиконов для волос и кожи: вся правда и мифы

Многие женщины боятся силиконов, которые косметические фирмы добавляют в свою косметику. Силиконы — это очень обширная тема. Силиконы — это общий термин, который объединяет сотни различных химических веществ, которые представляют собой неорганические полимеры (полимеры — это химические вещества, которые состоят из одинаковых повторяющихся элементарных хим. соединений, прямо как бусинки в браслете). Силиконы состоят из атомов и молекул, основные элементы, которые входят в любой силикон — это атомы кремния Si и атомы кислорода О, эти два атома составляют основной «хребет» молекулы полимера силикона. МедикФорум решил разобрать 3 основных класса силиконов, которые чаще всего используются в косметической продукции.

Какие бывают силиконы в косметике?

1) Обычные силиконы, которые состоят из прямых звеньев. Пример — диметикон, диметиканол и т. д. Название общей группы PDMS. 2) Цикличные силиконы, то есть они завернуты в кольцо (как если бы змея укусила себя за хвостик). У них в начале названия стоит приставка цикло— и в конце суффикс –ан. Пример — циклосиликсан, циклогексасиликсан и т. д. 3) Модифицированные силиконы, я их называю «дизайнерские». В основе таких силиконов идет цепочка из прямых звеньев, но к таким силиконам добавляются функциональные группы (это как, если взять браслет Pandora, состоящий из серебряных звеньев, и нацепить на него разные шармы). И в зависимости от того, какие функциональные группы будут добавлены, будут меняться полностью строение и химические свойства силиконов.

Силиконы в косметической промышленности используются с 1940 г. В 1950 г компания Ревлон выпустила первый лосьон с силиконом, вышел спрей для волос, который назывался «Случайное свидание». Но в медицине силиконы используются много лет в защите от ожогов и от рубцов. Есть множество сайтов, на которых люди обсуждают вред и пользу силиконов. Если разбираться в теме, то можно удивиться обилию неправильной информации. Поэтому сегодня поговорим еще и о мифах, связанных с силиконами.

Мифы о силиконах в косметике

Миф № 1 Силиконы забивают наши поры. В своем большинстве силиконы не забивают поры благодаря химической структуре силиконов. Большинство силиконов, которые используются на сегодняшний момент в косметической промышленности, либо цикличные, либо обычные прямые силиконы. Цикличные силиконы испаряются в течение первых 30 минут при комнатной температуре после нанесения на кожу, мы этого не чувствуем за счет того, что теплота испарения намного ниже, чем у воды. Прямые же силиконы не могут забивать поры, потому что сами по себе это очень большие молекулы, то есть слона пропихнуть в обычную дверь затруднительно. Миф №2 Силиконы не дают коже дышать Этот миф плавно вытекает из первого. Благодаря тому, что большие молекулы силиконов имеют очень большое расстояние между атомами, поэтому они отлично пропускают воздух, различные газы, пары воды. То есть кожа может отлично дышать при использовании большинства силиконов, которые используются в косметической индустрии. Почему «большинства»? Потому что силиконы распределяются не как обычные полимеры. Обычно полимеры распределяются по величине их молекулярной массы, а вот силиконы распределяются по их вязкости. Шкала вязкости идет от 5 до нескольких миллионов единиц вязкости. Обычно люди, которые хотят убедить вас в том, что все силиконы — это зло, говорят, что силиконы используются в промышленности, что ими забивают дырки между кафелем и ванной. Да, это правда. Но надо же понимать, как и в случае SLS, что в косметике используют только маловязкие силиконы с малой молекулярной массой. А в промышленности используются сильновязкие силиконы. Так что с умом подходите к любой информации. Миф № 3 Силиконы вызывают угревую сыпь Есть еще такая шкала комедонности (от 0 до 5), так вот силиконы отвечают отметке 0. То есть они некомедогенны. Так вот, исходя из этой информации, у вас не может быть прыщей от силиконов по определению. Силиконы защищают от появления рубцов после прыщей и защищают кожу при применении агрессивной косметики против угревой сыпи. Почитайте научные статьи, кому интересно. Если у кого-то продукт с силиконами вызывает угревую сыпь, то 100%, что угревую сыпь вызывает какой-либо еще активный компонент. С медицинской точки зрения аллергия на силиконы встречается крайне-крайне редко. Но иногда даже палка стреляет, так что перед применением какого-либо кремика протестируйте его на аллергию — нанесите его на внутреннюю часть руки. Миф № 4 Силиконы накапливаются и не вымываются водой.

В своем большинстве (я опять говорю в большинстве!) цикличные силиконы улетучиваются. Если вы опасаетесь накопления силиконов на волосах — используйте специальный очищающий шампунь или шампунь с СЛС или СЛЕС. Диметикон, фенил— силиконы, алкил— силиконы не растворяются в воде, но смываются ПАВ (например, ПАВ — это Fairy J) и средствами с СЛС (содиум лаурил сулфат) или СЛЕС (содиум лауреат сульфат). Сейчас используют силиконы с окончанием -copoyl или с приставкой peg-. Такие силиконы водорастворимые и смываются обычной водой. Силиконы используются для волос и для тела. Для тела они используются в виде лосьонов. Кожа после их применения очень гладкая и шелковистая на ощупь. Ощущение гладкости людям нравится и на волосах, волосы легко расчесываются. Силиконы помогают другим активным ингредиентам распространятся на поверхности кожи, либо на поверхности волос очень тонким слоем. Силиконы отличные увлажнители и они дают защитный барьер на коже. То есть с одной стороны они не дают уходить воде из кожи, с другой они пропускают воздух и пары воды, не пуская вредные вещества в кожу. Циклические силиконы используют в спреях и сыворотках для волос, после них остается очень приятное ощущение на волосах. Они защищают волосы от механических повреждений и заклеивают сеченые концы волос.

Теперь вернемся к «дизайнерским» силиконам (третий тип силиконов). Это рай для фантазии химиков. Теоретически можно создать любой силикон, который отвечает любым требуемым свойствам. Такие силиконы используются в декоративной косметике, например, в помадах — помогают цвету легко и гладко распределяться на губах. Также такие силиконы используются в красках для волос как увлажнители. Например, фенилтриметикон — придает блеск и сияние в спреях для волос.

Вредят или нет силиконы?

Итак, давайте подведем итог. Большинство силиконов — наши друзья в борьбе за красоту. Не стоит бояться силиконов. Важно понимать, как они воздействуют на кожу и волосы, чтобы не переживать о якобы негативном влиянии. На самом деле, силиконы могут быть полезны и могут помогать поддерживать красоту кожи и волос. Другое дело, что силиконы могут вызывать аллергию в некоторых случаях, но это уже случай индивидуальной непереносимости, которая может быть и на вполне органические вещества. Ранее эксперты назвали пять главных мифов по уходу за волосами.