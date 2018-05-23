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Дрю Бэрримор использует алоэ от покраснений. И это работает!
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Дрю Бэрримор использует алоэ от покраснений. И это работает! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Когда на лице появляются воспаления, любые средства идут в ход, лишь бы поскорее привести кожу в порядок. Дрю Бэрримор (43) поделилась своим способом. На днях актриса рассказала подписчикам, что у нее на лице появился «гигантский укус», и нейтрализовала она его стеблем алоэ.
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Дрю призналась, что не ожидала мгновенного результата, а, скорее, просто экспериментировала. Но позже выложила фото и написала, что алоэ действительно работает.
Кстати, алоэ — универсальный бьюти-продукт с противомикробными и антисептическими свойствами. Его используют при царапинах, порезах, аллергических реакциях и даже ожогах. А еще оно не хуже твоего крема увлажняет кожу. Просто отрежь лист алоэ, разрежь его вдоль и приложи на воспаленный участок. Пара часов — и сок растения снимет красноту.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dryu-berrimor-ispolzuet-aloe-ot-pokrasnenij-i-eto-rabotaet/
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