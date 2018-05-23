Ещё
Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Идеальная диета — вовсе не недостижимая мечта. Оказывается, можно обеспечивать здоровым питанием тело и мозг, не тратя слишком много денег.
Ученые из Университета Дикина в Австралии утверждают, что вычислили идеальную схему здорового питания. Исследователи считают, что это достижимо даже в мире, где фастфуд дешевле более простой и здоровой еды.
С помощью диеты, рассчитанной австралийцами, можно привести в порядок не только тело, но и мозг. Полем для своих исследований команда выбрала Соединенные Штаты — признанного лидера в неумеренном потреблении вредной быстрой еды.
Толчком для изысканий послужили предыдущие исследования диетологов и психологов. По их итогам одним из лучших средств для приведения организма в норму признали средиземноморскую диету — она богата натуральными продуктами.
Ученые выяснили, что строгое следование этой схеме питания стабилизирует работу всех органов. Диета предотвращает риск развития тяжелых депрессий, снижает риск развития панических атак и в целом оказывает успокаивающее действие.
Дни.ру: последние новости
Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире Родившая Кейт Миддлтон затмила красотой невесту принца Гарри
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица разделась в ванной в прямом эфире20
Названы марки опасного сливочного масла29
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото9
Пугачева поделилась интимными подробностями13
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение