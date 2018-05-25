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Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов
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Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: @tatiana_navka
Российская спортсменка всегда найдет, чем удивить своих поклонников. Татьяна выложила в Инстаграм фотографию из фитнес зала, где под руководством тренера выполнила одно из необычных упражнений.
Навка показала фотографию очень полезной для организма позы — «титтибхасана», при которой необходимо наклониться вперед, прижав туловище к ногам и обхватить себя руками. По словам Тани, в таком положении укрепляются запястья и мышцы рук, развивается чувство равновесия, стимулируется работа пищеварительных органов, повышаются умственные способности и уверенность в себе.
Многих подписчиков спортсменки привлекло подобное упражнение, они заметили, что обязательно попробуют повторить его при занятиях йогой.
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