Как планеты влияют на внешность людей

Часто тип внешности человека является результатом влияния определенной планеты, которая в его личном гороскопе проявлена максимально сильно. Данный аспект не зависит от знака зодиака, но помогает выявить главные черты в характере каждого. Астролог Harper's Bazaar провел анализ планет и типов внешности знаменитостей, которые вызывают большой резонанс в обществе.

Солнце

Солнце дает яркую, заметную (иногда кукольную) внешность, даже если человек невысокого роста и изящного телосложения. Основные черты: большие глаза, вьющиеся волосы, ванильная кожа с чуть розоватым оттенком. Обычно такие люди довольно активны, темпераментны и миролюбивы. Часто склонны брать близких под свою опеку и оказывать покровительство, при этом являются прекрасными управленцами. Ярким представителем солнечной внешности является голливудская актриса Риз Уизерспун . Звезда известна своими лидерскими качествами — основала две продюсерских компании, занимается производством фильмов и сериалов, развивает собственный бренд одежды, а кроме того считается главной голливудской мамой! В своих интервью Риз часто рассказывает о семейных праздниках, которые устраивает своим детям. Также она активно освещает в личном Instagram идеальные семейные завтраки, обеды и ужины.

Луна

Представители лунного типа внешности всегда имеют бледную кожу, часто склонны к полноте и обладают феноменальной интуицией. Во взгляде таких людей часто сквозит мечтательность и отстраненность, хотя они, как никто другой, склонны к внезапным озарениям. У лунных типажей чаще интровертный темперамент, поэтому со стороны такие люди могут казаться закрытыми. Но не стоит сбрасывать их со счетов — представители этого типа внешности часто оказываются преданными друзьями и отличными психологами. В Голливуде главной "лунной" актрисой считается Кейт Уинслет . Оскароносная актриса как никто умеет перевоплощаться в разные образы благодаря тонкому чутью и отличному эмоциональному интеллекту.

Марс

В большинстве случаев Красная планета одаривает своих представителей канонической ирландской внешностью — рыжими волосами, чуть красноватой кожей и волевым взглядом. Часто люди типа Марс обожают заниматься спортом, а марсианские мужчины не представляют свою жизнь без борьбы, будь то на футбольном поле или в карьере. Кстати, принц Гарри как раз относится к этому типу! Марс подарил ему решительность, целеустремленность и невероятное упрямство — герцог отошел от вековых королевских традиций, женившись на американке Меган Маркл.

Венера

Роковая красота венерианских людей делает их не только главными сердцеедами, но и великими вдохновителями. Внешность планеты Венера всегда отличается повышенной привлекательностью: полные губы, густые волосы, мягкие линии тела и томная харизма мало кого оставляют равнодушными! Яркая представительница венерианского типа (помимо культовой Мэрилин Монро ) — Скарлетт Йоханссон . Актриса не раз заявляла, что отрицает моногамию и живет по воле своего сердца. Романы звезды заканчивались разбитыми мужскими сердцами (чего только стоит депрессия Райана Рейнольдса ), что никак не вредило карьере Скарлетт. Любимица Вуди Аллена возглавляет списки самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и не собирается останавливаться на достигнутом.

Меркурий

Представители типа внешности этой планеты отличаются подвижностью и худощавостью. Кожа меркурианцев имеет желтоватый оттенок и всегда прекрасно загорает. Глаза таких людей чаще всего светлые, а губы — тонкие и выразительные. Кстати, основная черта этого типа — невероятная общительность. Меркурианцы всегда в курсе всех событий и новинок, обожают читать и смотреть кино. Интеллектуалы по натуре, эти люди буквально притягивают к себе отличным чувством юмора и своеобразными взглядами на жизнь. Характерная представительница этого типа — Дженнифер Энистон . Звезда известна своим дружелюбием и открытостью, а еще отличным умением вовремя пошутить. Не зря роль Рейчел в "Друзьях" досталась именно ей — раскрепощенной и разносторонней Джен.

Юпитер

Планета наделяет своих подопечных высоким ростом, громким голосом и умением создавать праздник в любом месте и любой компании. Внешность юпитерианцев всегда отличается мускулистостью, крепкостью и основательностью. К слову, именно эти люди чаще всего становятся руководителями, потому что визуально они внушают умение управлять. Главный актер Голливуда с внешностью типа Юпитер — Арнольд Шварценеггер . Добившись немалых высот в киноиндустрии, "Терминатор" легко получил пост губернатора Калифорнии и продолжил свое восхождение на политической арене.

Сатурн