Чистая кожа — здоровая кожа: 3 новых средства для умывания

Мицеллярный мусс Dior Prestige

Самая роскошная линейка Dior пополнилась новинкой — нежнейшая пенка с мицеллами розы. Мягко очищает, не нарушая липидный баланс, а аромат переносит в благоухающий летний сад.

Обновленная линейка Caudalie

В этом году Caudalie обновили всю гамму очищающих средств. Теперь в ней представлены очищающий мусс, мицеллярная вода, молочко для снятия макияжа, увлажняющий тоник и масло для снятия макияжа. Последнее достойно особого внимания. Масло на основе виноградных косточек и сладкого миндаля растворяет макияж, не оставляя жирной липкой пленки. Вместо нее — гладкая и увлажненная кожа.

Коллекция средств для снятия макияжа Ready-to-Cleanse Givenchy

Givenchy тоже преобразили очищающие средства к весне. На выбор — нежная эмульсия для снятия макияжа, крем-гель для умывания и мицеллярная вода. Во всех средствах содержится экстракт опунции (растение семейства кактусовых). Он отвечает за увлажнение кожи и обещает придать ей здоровое сияние.