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Чистая кожа — здоровая кожа: 3 новых средства для умывания
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Чистая кожа — здоровая кожа: 3 новых средства для умывания 

Harper’s Bazaar 35 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мицеллярный мусс Dior Prestige
Самая роскошная линейка Dior пополнилась новинкой — нежнейшая пенка с мицеллами розы. Мягко очищает, не нарушая липидный баланс, а аромат переносит в благоухающий летний сад.
Обновленная линейка Caudalie
В этом году Caudalie обновили всю гамму очищающих средств. Теперь в ней представлены очищающий мусс, мицеллярная вода, молочко для снятия макияжа, увлажняющий тоник и масло для снятия макияжа. Последнее достойно особого внимания. Масло на основе виноградных косточек и сладкого миндаля растворяет макияж, не оставляя жирной липкой пленки. Вместо нее — гладкая и увлажненная кожа.
Коллекция средств для снятия макияжа Ready-to-Cleanse Givenchy
Givenchy тоже преобразили очищающие средства к весне. На выбор — нежная эмульсия для снятия макияжа, крем-гель для умывания и мицеллярная вода. Во всех средствах содержится экстракт опунции (растение семейства кактусовых). Он отвечает за увлажнение кожи и обещает придать ей здоровое сияние.
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