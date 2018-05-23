Близнецы чуть не умерли и выиграли конкурс красоты

Аните Мосс 33 года, и в апреле она стала мамой во второй раз, родив сразу двух малышек. Но еще до их рождения она твердо решила, что однажды они станут королевами красоты.

Неудивительно, что в своем первом конкурсе малышки приняли участие уже в две недели. Анита восхищена тем, что ее малышки стали самыми юными победительницами соревнования.

У Мосс большой опыт. Ее старшая дочь Бо, чье имя переводится с французского «Красота», приняла участие в полусотне конкурсов на звание самой красивой.

Теперь та же участь ожидает новорожденных Таллулу и Тиару.

Следующее соревнование, в котором они примут участие, состоится уже в августе. Пока мать не планирует делать девочкам макияж и укладку, считая, что нужно подождать, пока крошкам исполнится три года.

Что касается Бо, которой сегодня 8 лет, то она процедурам красоты начала подвергаться уже в два года. Сегодня Анита тратит по пять часов на приведение дочери «в порядок» перед тем, как выпустить ее на сцену. В числе обязательных ритуалов: автозагар, макияж, накладные ресницы и шиньон. Кроме того, Мосс не экономит на костюмах, и ее старшая дочь регулярно поражает судей нарядами.

Бо Мосс / Facebook Аниты Мосс

В 2017 году Бо стала победительницей одного из соревнований, появившись перед публикой в откровенном бикини. Это вызвало резкую критику со стороны общества, но Анита парировала, что не видит ничего плохого в том, что ее маленькую дочь считают «сексуальной». На пике карьеры Бо участвовала в конкурсах еженедельно, но в 2017 году Анита взяла паузу, так как готовилась к появлению близняшек.

С отцом Бо она разошлась, а ее новый партнер очень хотел детей. Поэтому сообщение, что малышей будет сразу двое, его очень обрадовало. А когда Анита узнала, что ждет дочек, сразу подумала: «У меня родятся две королевы красоты!».

Анита с одной из близняшек / Facebook Элейн Мосс

Малышки появились на свет 26 апреля. Вторая из них, Таллула, при рождении не смогла задышать самостоятельно. Врачи боролись за жизнь ребенка 10 минут — и в итоге девочка сделала заветный первый вздох.

Поначалу Анита не хотела вести новорожденных на соревнование, так как думала дать им возможность восстановиться после родов, но за неделю до конкурса поменяла решение. В итоге крошки победили в номинациях «Самые хорошо одетые», «Принцессы» и «Самые красивые».

Супруг Аниты с одной из дочерей / Facebook Элейн Мосс

Сразу после конкурса у Таллулы и Тиары появился спонсор, который оплатит им наряды к выступлению в августе.