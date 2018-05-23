Битва нестареющих красоток: Кейт Бланшетт и Сандра Баллок

И как им удается выглядеть так круто в 50 лет?

Абсолютно все знаменитости стараются отсрочить старость, однако далеко не всем это прекрасно удается. Обычно, звезды решаются на пластические операции, которые полностью меняют их внешность и делают их даже старше, чем они есть на самом деле. Но с этими двумя красотками явно не так. На днях папарацци застали актрис в Нью-Йорке, когда они шли на специальный показ фильма «8 подруг Оушена», в котором они сыграли подруг Джорджа Клуни

На снимках вино, что обе актрисы выглядят очень круто для своего возраста: Сандре сейчас 53 года, а Кейт 49, однако глядя на них складывается ощущение, что им не больше 30.

Сандра Баллок

Кейт Бланшетт

Секреты красоты Сандры Буллок очень просты: она тщательно очищает кожу лица с помощью мочалки из фланелевой ткани. Актриса не является фанатом масок, кремов и других бьюти-средств. Хоть сама Сандра никогда не рассказывала в интервью про свои походы к косметологам и пластическим хирургам, в СМИ нередко обсуждали, что она делает себе инъекции гиалоурановой кислоты, а также корректирует форму губ, чтобы они выглядели более пухлыми. Вполне вероятно, что морщины на лбу она также скорректировала с помощью ботокса.

А вот Кейт старается стареть естественным путем и не старается зацикливаться на вечной молодости — ведь это невозможно. Поэтому актриса возлагает надежду на кремы, экссенции, маски и масла для лица, которые помогают ей разгладить мелкие морщинки. Также Бланшетт всегда пользуется солнцезащитным средством, чтобы у нее не появлялось новых предательских линий на лице.

Милая обманщица: как заставить всех думать, что ты красивая

Коса до пояса: привычки, которые мешают тебе отрастить волосы

Читайте также: