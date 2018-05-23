Ещё
Битва нестареющих красоток: Кейт Бланшетт и Сандра Баллок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Битва нестареющих красоток: Кейт Бланшетт и Сандра Баллок 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
И как им удается выглядеть так круто в 50 лет?
Абсолютно все знаменитости стараются отсрочить старость, однако далеко не всем это прекрасно удается. Обычно, звезды решаются на пластические операции, которые полностью меняют их внешность и делают их даже старше, чем они есть на самом деле. Но с этими двумя красотками явно не так. На днях папарацци застали актрис в Нью-Йорке, когда они шли на специальный показ фильма «8 подруг Оушена», в котором они сыграли подруг Джорджа Клуни.
На снимках вино, что обе актрисы выглядят очень круто для своего возраста: Сандре сейчас 53 года, а Кейт 49, однако глядя на них складывается ощущение, что им не больше 30.
Сандра Баллок
Кейт Бланшетт
Секреты красоты Сандры Буллок очень просты: она тщательно очищает кожу лица с помощью мочалки из фланелевой ткани. Актриса не является фанатом масок, кремов и других бьюти-средств. Хоть сама Сандра никогда не рассказывала в интервью про свои походы к косметологам и пластическим хирургам, в СМИ нередко обсуждали, что она делает себе инъекции гиалоурановой кислоты, а также корректирует форму губ, чтобы они выглядели более пухлыми. Вполне вероятно, что морщины на лбу она также скорректировала с помощью ботокса.
А вот Кейт старается стареть естественным путем и не старается зацикливаться на вечной молодости — ведь это невозможно. Поэтому актриса возлагает надежду на кремы, экссенции, маски и масла для лица, которые помогают ей разгладить мелкие морщинки. Также Бланшетт всегда пользуется солнцезащитным средством, чтобы у нее не появлялось новых предательских линий на лице.
Милая обманщица: как заставить всех думать, что ты красивая
Коса до пояса: привычки, которые мешают тебе отрастить волосы
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Тоже человек: Барановская показала неидеальную кожу Елена Летучая узнала главные beauty-новинки Японии Это перебор! Эмилия Кларк катастрофически похудела
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица разделась в ванной в прямом эфире20
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах8
Названы марки опасного сливочного масла30
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото10
Пугачева поделилась интимными подробностями13
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение