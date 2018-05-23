Косметичка редактора BeautyHack: 12 лучших средств для отпуска

Редактор BeautyHack Юлия Козолий рассказала о любимых увлажняющих уходах для смешанного типа кожи и посоветовала легкий тональный флюид из отпускной косметички.

Оказалось, что редакторы BeautyHack могут легко отправляться в отпуск с одной общей косметичкой! Некоторые средства мы любим всей командой! Например, масла Nuxe или дезодоранты Weleda (о них уже рассказывала моя коллега Наташа). В моей косметичке — маски для лица (обожаю!), лучший гель для бровей и легчайшая тональная основа для прогулок по вечернему променаду.

Увлажняющий крем-уход Sisu, Lumene

После того, как Lumene пережили ребрендинг, я все чаще задерживаюсь у стендов со средствами. Во-первых, подкупает аккуратный дизайн, во-вторых — отсутствие провальных продуктов.

Sisu изначально придумали для города (второе название «городской антидот»), но, протестировав средство в мае, поняла, что отложу его до отпуска. Потому что это крем два в одном: можно наносить утром и вечером (что, согласитесь, экономит место в отпускной косметичке). А еще у него легчайшая текстура, что-то среднее между муссом и желе, — гарантия того, что крем не ложится пленкой и здорово увлажняет!

Цена: 2380 руб.

Увлажняющая успокаивающая маска Hydraphase Intense Masque, La Roche-Posay

Маску в формате геля буду использовать после дня на солнце, чтобы увлажнить пересушенную кожу. Средство можно не смывать, а удалять излишки ватным диском. Но я люблю ощущение гиперчистоты на коже, поэтому после обязательно умываюсь. Результат все равно отличный: кожа матовая и ровная, но при этом увлажненная, покраснений нет.

Цена: 1437 руб.

Термальная вода Eau Thermale, Avène

Возьму в отпуск 300 мл флакон термальной воды и буду щедро поливать ей всю семью! Недавно я вернулась с пресс-тура бренда, где своими глазами увидела, как делается легендарное средство. Единственный завод, где производится вода, находится прямо над термальным источником в городке Avène. По водопроводу из нержавеющей стали вода доставляется на производство с глубины 160 метров и расфасовывается в аэрозоли в стерильном цехе. Поэтому буду смело распылять ее и на кожу 5-летней дочери после загара и во время перелетов.

Цена: 502 руб. (300 мл)

Black Sugar Perfect Mousse Foam, Skin Food

Веселая новинка от Skin Food, которую именно в формате мусса можно ухватить этим летом, — бренд выпустил лимитированную серию. Это средство для умывания, которое внешне напоминает пену для бритья. Наносите на кожу и 2 минуты делаете легкий массаж до полного впитывания, затем смываете мусс водой. Решает сразу несколько задач: устраняет макияж, увлажняет, очень деликатно отшелушивает ороговевшие частички, матирует. Один из главных компонентов — экстракт черного сахара, поэтому на ощупь мусс получился слегка хрустящим и липким, но в кожу впитывается быстро, без чувства стянутости!

Если не найдете средство именно в формате мусса, советую альтернативу — Black Sugar Perfect Bubble Foam. Они практически идентичны.

Цена: около 1270 руб.

Увлажняющий лосьон для лица Facial Moisturizing Lotion, CeraVe

Обратила внимание на бренд по рекомендации Адэль Мифтаховой. CeraVe — это напоминание о том, что не стоит недооценивать средства масс-маркета. Лосьон напоминает очень легкий крем, который увлажняет, выравнивает тон и в принципе в любое время года будет отличной базой под тональное средство или даже BB крем. Возьму его с собой на отдых, чтобы увлажнять кожу перед легким вечерним макияжем. Среди компонентов лосьона есть церамиды, которые отвечают за целостность липидного барьера кожи. Это, кстати, главная особенность марки: в составе всех средств — комплекс из трех важных церамидов.

Цена: 1130 руб.

Ультра крем Anthelios Creme Sans Parfumes SPF 50+, La Roche Posay

Для города крем не подходит: высокий SPF и для ежедневного использования текстура слишком плотная.

Но на отдыхе оно точно пригодится: небольшой формат, можно наносить на тело, лицо и даже кожу вокруг глаз.

Крем не оставляет белях пятен, хорошо распределяется и без отдушек. А еще, после нанесения на коже не остается жирного блеска. Но это сработает, если у вас нормальная и сухая кожа. Девушкам с жирной кожей средство не подойдет.

Цена: 1 410 руб.

Тональный флюид Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation SPF 20, Shiseido

Использую флюид уже месяц и мечтаю дотянуть до отпуска, потому что он просто создан для летнего макияжа! Очень легкий, с жидкой текстурой и сияющим финишем. Сияние отдаленно напоминает умеренный Jym Skin. Не уверена, что девушки с жирной кожей оценят, но моя, смешанного типа, как будто создана для такого сияния! У средства 9 оттенков, у меня Neutral 3 (идеально нейтральный!).

Важный момент: Synchro Skin Glow не скроет высыпания. Его максимум — это выравнивание тона и подсвечивание кожи (но его можно наслаивать, чтобы скрыть пигментацию, например). Поэтому если вам необходимо устранить недостатки, используйте консилер и корректор.

Цена: 3555 руб.

Тональный корректор Effacernes Long Tenue SPF 30, Lancome

Боец невидимого фронта, который кочует из одной косметички в другую уже два года (да, его хватит надолго даже при постоянном использовании). Люблю его за одинаково отличное матирование синяков под глазами и мелких высыпаний, муссовую текстуру и простоту нанесения (просто вбиваю средство подушечками пальцев). Не надеюсь, что море, солнце и пляж исцелит синяки и мелкие покраснения, поэтому буду использовать для легкого вечернего макияжа.

Цена: 3034 руб.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup

Обожаю Ольгу Романову и ее вдумчивый и простой подход к макияжу! Гель для бровей использую даже в выходные, когда не наношу тон. Моментально делает лицо выразительнее, оставляя брови естественными: после нанесения не нужно корректировать цвет или наносить прозрачный гель для фиксации. У меня оттенок Taupe для брюнеток.

Цена: 989 руб.

Тинт-бальзам для губ Pink Ghost #Realmagic 006 Presto, Soda

У этого средства есть только один недостаток — неудобная форма в виде многогранника, из-за которой бальзам может сломаться. Но ради фантастического натурального эффекта на губах готова терпеть бесконечно! Говорят, что бальзам реагирует на pH кожи и магическим образом проявляется на губах индивидуальным оттенком. В моем случае это нежно розовый с легким влажным блеском. Стойкость у средства такая же как у тинта: вы можете есть и пить — потом лишь подкорректируете контур.

Цена: 269 руб.

Жидкий хайлайтер High Beam, Benefit

Бестселлер бренда и мой персональный любимчик! Использую каждый день и возьму с собой в отпуск. Еще одно очень экономичное средство, с нанесением которого сложно перестараться. Выделяете кистью с хайлайтером выступающие части лица и получаете здоровое свечение, которое из космоса, конечно, не увидят, но на отдыхе его происхождением поинтересуются!

Цена: 2190 руб.

Золотое масло для лица, тела и волос Huile Prodigieuse OR, Nuxe

Сияющие частички превращают использование масла в праздник! Буду наносить его на загорелую кожу с ног до головы! Средство не жирное и не липкое, быстро впитывается и оставляет красивое мерцание.

К тому же, нет ничего прекраснее, чем выставить этого красавца в ванной комнате отеля и превратить нанесение масла в спа-ритуал!

Цена: 2375 руб. (50 мл)