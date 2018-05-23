Докажите, что вы женщина: тест

Женщиной быть трудно, зато весело. Никого не заботит, как вам спалось, успели вы отдохнуть или все еще валитесь с ног от усталости. От женщины ждут легкости и красоты. А сколько труда и времени требуется в это вложить — остается за кадром. В то же время к мужчинам общество настроено более благосклонно, и вот уже отросшая щетина и запущенная стрижка считаются лишь легкой небрежностью. Разобраться во всех хитростях, к которым прибегают женщины в погоне за красотой и вечной молодостью, порой не просто и самим женщинам. А узнать, можно ли вас назвать настоящей женщиной или вы пока только учитесь ею быть, поможет наш тест.