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Макияж как у Бейонсе всего 5 средствами
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Макияж как у Бейонсе всего 5 средствами 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Оказывается, чтобы выглядеть также круто, как Бейонсе (36), не обязательно иметь целый арсенал косметики и быть гуру макияжа. Тебе понадобятся всего 5 бьюти-продуктов и советы от визажиста звезды — Сэра Джона.
Для начала воспользуйся легким тональным кремом, чтобы скрыть несовершенства кожи и выровнять тон. Для красотки Би Сэр Джон использует Fresh Glow Gel Stick от Burberry.
Заполни брови мягким карандашом Kat Von D’s Signature Brow Precision Pencil.
Добавь немного контура, но не увлекайся, как Ким Кардашьян (38). Сэр Джон делает акцент на скулах и нижней челюсти. Для естественного эффекта используй кремовые текстуры. Например, стики Match Stix из коллекции Рианны (30).
Для губ выбирай нейтральные оттенки — неважно матовые или глянцевые. Бейонсе любит нюдовые помады ColourPop.
Финальный штрих — хайлайтер (куда же без него). Anastasia Beverly Hills Amrezy Highlighter добавит сияния и завершит образ.
Такой макияж подойдет тем, кто не любит «эффект маски» на лице, и станет идеальным вариантом на каждый день. Бери на заметку!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/makiyazh-kak-u-bejonse-vsego-5-sredstvami/
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