5 классных сывороток, которые приведут в восторг вашу кожу

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА CHOLLEY LIFTING SERUM Что бы ни случилось с вашим лицом (даже потеря эластичности, упругости или видимые признаки старения), эта сыворотка — мощное противоядие от всех несовершенств и капризов кожи. Лифтинг-сыворотка отличается высокой концентрацией олигопептида-5 — необходимого ингредиента для производства новых коллагеновых и эластиновых волокон. Сотворит чудо с лицом, шеей и даже областью вокруг глаз и губ.

Shiseido Ultimune Power Infusing

У Shiseido Ultimune Power Infusing плюсов более, чем достаточно. Во-первых красивый флакон с зеркальной крышечкой и очень приятным глазу дизайном. Во-вторых, нежный аромат. В-третьих, эффективная формула. Идеальна для тех, у кого последствия ежедневных стрессов видны на лицо. День за днем она повышает естественный иммунитет вашей кожи, а заодно улучшает ее текстуру и тон. Плюс поможет вам избавиться от агрессивного воздействия факторов окружающей среды, последствий нервных потрясений и нездорового образа жизни.

Dr. Brandt 2% Retinol Complex Serum

Супер-сила этого помощника в борьбе за красивое лицо — инкапсулированный Ретинол — один из самых мощных анти-эйдж ингредиентов в современной косметологии. Но антивозрастное действие — далеко не единственная функция сыворотки Dr. Brandt. Она способна справиться с расширенными порами, обезвоженной кожей, пигментацией и постакне. Наносите на ночь и на утро почувствуете себя Спящей красавицей, не меньше.

Ultraceuticals Even Skintone Serum

Это сыворотка от Ultraceuticals подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной. Обладает концентрированной формулой, в основе которой кислоты АНА, ВНА. Через несколько недель использования заметно восстанавливает кожу, осветляет любые фотоповреждения и черные точки. Кстати, является идеальной подготовкой к профессиональным пилингам. Главное — не наносите ее на область вокруг глаз (это не ее сфера влияния).

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ BOTAVIKOS RECOVERY & CARE Понравится всем, кого часто смущает не самый натуральный состав косметических средств. В восстанавливающей сыворотке Botavikos почти все (если быть точнее — на 98,5%) натуральное. Она относится к биокосметическим продуктам: в составе — воск, эфирные масла, растительные экстракты. Плюс отлично подходит для чувствительной кожи, быстро впитывается и оказывает нашим клеткам первую помощь.