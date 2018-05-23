Самые неудачные примеры улучшения внешности

Лицо в 20 лет дано природой, а то, как вы выглядите в 60, зависит только от вас. От того, какой образ жизни вы ведете, что едите и пьете, чем дышите, как справляетесь со стрессами и, конечно, как за собой ухаживаете.

И хотя сегодня внешность человека стала в обществе одним из главных признаков его успешности, с уходом за ней самое главное — не переборщить. Увы, в последние годы появляется масса примеров обратного.

Врач дерматолог-косметолог к.м.н. Ирина Аксиненко вспоминает один из афоризмов Оскара Уайльда : «От руки художника многое зависит. Главное, чтобы он не сделал так, чтобы заметили другие». Именно такой подход в косметологии и пластической хирургии сегодня в тренде. Но врачи призывают начать заботиться о себе не когда уже начались проблемы, а несколько заранее. То есть заниматься той самой профилактикой, которая сегодня тоже в тренде.

Нужно иметь в виду, что процессы старения в коже начинаются после 25 лет. Уменьшается ее влажность, сокращается количество коллагена, гилауроновой кислоты. Эти процессы неизбежны, поэтому коже нужно помогать. Подпитывать ее как изнутри (правильно питаясь и дополнительно принимая витамины и коллаген), так и снаружи. Благо, сегодня придумана масса процедур, придающих коже свежий вид, обеспечивающих подтяжку и эластичность.

Среди них врачи выделяют и инъекционные методики (филерами, ботулотоксинами, препаратами гидроксиапатита кальция, ксеомином и пр.), и аппаратные методики (альтеротерапию), которые помогают бороться с дряблостью.

«Эти методы стимулируют коллагеногенез, выработку гилауроновой кислоты, словом, делают кожу естественно подтянутой. Но подбирать их должен врач с учетом индивидуальных особенностей пациента. И проводиться эти процедуры должны в клиниках», — говорит доктор Аксиненко.

Но врачи предупреждают, что в последние годы российский рынок стал привлекательным для поставщиков «левых» инъекций, которые выполняют инъекции всем желающим прямо на дому.

Наш основной поставщик подпольного ботокса — Китай. Как рассказывает почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар , эти препараты буквально обезображивают лицо — и исправлению это не поддается. Люди тратят потом бешеные деньги на операции, но результат плачевный.

«У нас этот рынок развит, неучтен и ненаказуем», — говорит Людмила Айвар. И приводит пример, как одна дама делала инъекции такими препаратами на дому — у дамы, между тем, нет даже среднего медицинского образования. Пострадало 18 женщин, заведено уголовное дело.

Зато сегодня появилось немало волшебных косметических средств, даже косметика, проникающая под кожу (еще лет десять каждый специалист сказало бы, что это — чушь). Но теперь кремы, способные действовать в глубоких слоях эпидермиса, действительно существуют.

Так что грамотно подобранная косметика и безоперационные методики позволяют долгое время хорошо выглядеть без хирургических вмешательств, а часто и вовсе избегать их. Даже пластические хирурги сегодня слегка переориентировались и инъекции стали такой же частью их работы, как и улучшение внешности с помощью скальпеля.

«Сейчас во многих случаях можно обойтись без пластических операций. Инъекционные методики позволяют даже форму носа изменять или делать скулы более высокими без использования скальпеля»,

— говорит Аксиненко.

«Мы не стремимся сразу же положить на операционный стол и применить «тяжелую артиллерию». Смотрим сначала, что можно сделать щадящими методами»,

— подтверждает пластический хирург Левон Чехонян.

Врачи рассказывают, что если еще лет десять назад пациенты приходили к ним с фотографией Анджелины Джоли или Бреда Питта и формулировали им задание как «хочу быть похожим на это», теперь все изменилось. Чаще всего они приносят собственную фотографию десятилетней давности и просят вернуть им самих себя.

И все же медики с горечью констатируют, что в последние годы растет процент пациентов, которые в борьбе за улучшение внешности, мягко говоря, перебарщивают. Нередко в результате многочисленных вмешательств они утрачивают свою индивидуальность. Жертвами пластической хиругии становятся даже те, чьи возможности безграничны.

Например, известная актриса Рене Зеллвегер, прославившаяся как Бриджит Джонс из известного фильма, сегодня стала совершенно неузнаваемой.

«Вроде бы она симпатичная женщина, но теперь в ее внешности уже нет той изюминки, которая была раньше»,

— отмечает Левон Чехоян.

Примерно то же самое произошло с Микки Рурком , который превратился просто в карикатуру.

«Конечно, главное не переусердствовать со внешностью. Ведь иногда даже не идеальные носы смотрятся на лице гармонично и придают харизму, например, как у Бельмондо. А вот идеальные лица порой бывают не такими привлекательными. Посмотрите, как красиво стареет Джоди Фостер. А вот о Маше Распутиной такого, увы, не скажешь»,

— говорит главный пластический хирург РФ Наталья Мантурова.

Еще одна печалящая врачей тенденция — мода на приукрашение внешности среди молодых девочек, которые постоянно выкладывает свои фото в соцсетях. Выглядят они все примерно одинаково, в соответствии с принятыми в их среде стандартами.

«Поверьте, если их умыть, они выглядят значительно страшнее. Одинаковые лица — это неправильно, в каждом должна быть индивидуальность. Хочу дожить до тех времен, когда все эти инстаграм-девочки состарятся»,

— говорит доктор Чехоян.

Специалисты говорят, что со временем, возможно, люди и вовсе научатся изменять себя так кардинально, что ничего природного не останется. Но надеются, что это время наступит не так скоро.

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