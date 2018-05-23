Прищепка на нос и утиные губы: на что готовы женщины ради красоты и молодости

Представительницы прекрасного пола на все готовы пойти, чтобы обмануть природу и стать краше, милее и румянее.

Латвийская фотохудожница Эвия Лайвиня (Evija Laivina) сделала серию портретов «Воительницы красоты» (Beauty Warriors), в котором собрала самые жуткие азиатские бьюти-гаджеты. Все эти странные приспособления обещают наивным женщинам сохранить вечную молодость, исправить недостатки внешности и без хирургического вмешательства победить проблемные зоны. Но ведь никто не обещал им, что во время применения они не будут выглядеть смешно и нелепо, как инопланетные террористы в балаклаве, правда?

Источник: Сайт фотографа

Создается впечатление, что эта красная штуковина сделана специально для Ганнибала Лектера . На самом деле это маска против морщин. Она в прямом смысле удерживает кожу на месте, попутно заостряя подбородок.

Плампер — присоска для губ — популярное приспособление. Губы всасываются в силиконовый кулачок, к ним приливает кровь, отчего некоторое время они действительно выглядят более объемными.

Этот зажим предназначен для изменения формы носа. Для оптимального результата — сужения кончика носа — такую прищепку нужно носить минимум полчаса в день.

Этот резиновый тренажер служит для того, чтобы сделать овал лица более плавным, контуры — подтянутыми, а лицо — молодым. Эти гигантские губы следует засунуть в рот и в течение 5 минут произносить гласные звуки. Продавец утверждает, что постоянные тренировки с «губошлепом» убирают носогубные складки и подтягивают лицо.

Это практически медицинский бандаж — очень тугой и неприятный в использовании. Придуман для создания четкого овала лица, им же кореянки корректируют второй подбородок.

Еще одна маска для разглаживания морщин.

Трафарет для макияжа: по нему не так уж и сложно рисовать новые симметричные черты лица.

Сауна для лица надевается на все лицо и благодаря специальной ткани заставляет кожу интенсивно потеть. От этого лицо якобы худеет (на самом деле нет).

И еще один вариант ролика для сужения спинки носа.

Очки-тренажер, формирующие двойное веко, такое вожделенное для среднестатистической азиатки. Производители гаджета обещают также избавить клиентов от нависшего века, складок, отечности и других напастей в зоне над глазами.

Приспособление под названием Happy Face Trainer вставляется в рот и интенсивно прикусывается в течение 5 минут. Во время процедуры работают почти все мышцы лица, но в частности гаджет способствует поднятию яблочек щек на тот же уровень, что у детей, чьи лица из-за этого выглядят счастливыми.

И снова сужение носа прищепкой. Как показали исследования, хрящи и в самом деле способны деформироваться при регулярном воздействии.

Гелевый патч для губ накладывается как маска на 5-10 минут и якобы разглаживает кожу вокруг рта.

А такая маска выглядит совсем уж неудобно, но, как утверждает продавец, в ней якобы снижается вероятность заработать заломы и морщины, которые часто образуются из-за неправильного положения головы на подушке.

Золотая маска для лица якобы обладает омолаживающим эффектом. А еще это отличный повод сделать эффектное селфи.