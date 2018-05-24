Топ идеальных масок для лица

В необходимости использования масок в ежедневной бьюти-практике уже никто не сомневается. Однако разобраться во всем многообразии вариантов в одиночку достаточно сложно. Лучшие увлажняющие, матирующие и антивозрастные маски и руководство по их использованию мы собрали в новом WMJ BOX.

Тканевые маски — гениальное средство от азиатских косметологов способно преобразить тебя в считаные минуты. Маска с коллагеном напитает лицо влагой, пантенол поможет успокоить кожу после тяжелого дня. Угольные и глиняные варианты очистят поры и уберут воспаления.

Увлажняющие ночные маски немного более сложны в использовании, но при этом эффект от ночной сверхурочной работы средства держится раза в два дольше, а с утра любой тон ложится идеально и без базы. Питательные маски — мастхэв для любого типа кожи, даже для жирной, ведь и она нуждается в тщательном увлажнении.

Глина обладает себорегулирующим действием, предотвращает выработку кожного сала и снимает воспаления. Маски с ней рекоммендуется использовать девушкам, которые страдают от акне и высыпаний. Использовать их на каждый день мы все же не советуем, ведь тогда ты рискуешь пересушить кожу.

Сияющие частицы стали настолько популярны, что их начали добавлять даже в маски для лица. Специально для пижамных вечеринок можно обзавестить крутым вариантом с глитером или золотом, а селфи в Инстаграме получатся просто сногсшибательные!