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Топ идеальных масок для лица
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Топ идеальных масок для лица 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В необходимости использования масок в ежедневной бьюти-практике уже никто не сомневается. Однако разобраться во всем многообразии вариантов в одиночку достаточно сложно. Лучшие увлажняющие, матирующие и антивозрастные маски и руководство по их использованию мы собрали в новом WMJ BOX.
Тканевые маски — гениальное средство от азиатских косметологов способно преобразить тебя в считаные минуты. Маска с коллагеном напитает лицо влагой, пантенол поможет успокоить кожу после тяжелого дня. Угольные и глиняные варианты очистят поры и уберут воспаления.
Увлажняющие ночные маски немного более сложны в использовании, но при этом эффект от ночной сверхурочной работы средства держится раза в два дольше, а с утра любой тон ложится идеально и без базы. Питательные маски — мастхэв для любого типа кожи, даже для жирной, ведь и она нуждается в тщательном увлажнении.
Глина обладает себорегулирующим действием, предотвращает выработку кожного сала и снимает воспаления. Маски с ней рекоммендуется использовать девушкам, которые страдают от акне и высыпаний. Использовать их на каждый день мы все же не советуем, ведь тогда ты рискуешь пересушить кожу.
Сияющие частицы стали настолько популярны, что их начали добавлять даже в маски для лица. Специально для пижамных вечеринок можно обзавестить крутым вариантом с глитером или золотом, а селфи в Инстаграме получатся просто сногсшибательные!
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