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Чем красить губы этим летом?
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Чем красить губы этим летом? 

BeautyHack.ru 5 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Средство с текстурой-гибридом, апликатор-спонж и новые техники нанесения — рассказываем про помаду, которая сможет вас удивить.
В этом сезоне бренд Givenchy полностью изменил наше представление о макияже губ. С первого взгляда помада выглядит обычно — привлекает внимание лишь стильный футляр из черной кожи. Но самое интересное начинается после того, как вы откроете крышку.
Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинку и рассказала, почему помаде удалось ее удивить.
«Признаюсь, я обожаю средства для губ: экспериментирую со способами нанесения, плотностью покрытия и не могу пройти мимо необычных оттенков. Поэтому меня сложно впечатлить, и от помады я не ждала никаких чудес. Но зря!
Первое, на что обратила внимание, — необычный аппликатор в виде спонжа, который выдавливает нужное количество средства и ровно распределяет помаду на губах.
Второе — текстура помады. В начале она напоминает жидкий блеск, но на губах мгновенно застывает, делая их бархатными (в составе есть пудровые частицы, которые и дают мягкий, полуматовый финиш). Вместе с насыщенным пигментом (наносила в один слой) получается настоящий wow-эффект — такая помада дополнит любой макияж и подойдет для солнечного дня, вечернего заката у моря или пляжной вечеринки.
Третье (но не последнее по важности!) — средство не сушит губы, а наоборот, увлажняет их: в этом помогает гиаулроновая кислота в составе. Держится до конца дня, а после перекусов и перерыв на кофе пигмент сходит равномерно — положила помаду в сумку и буду всегда носить ее с собой!
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