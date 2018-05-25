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Фанаты в шоке от звезды «Великолепного века»
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Фанаты в шоке от звезды «Великолепного века» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"
За последние пару лет 34-летняя Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости.
Турецкий сериал «Великолепный век» по-прежнему бьет рекорды просмотров во многих странах, и тем неожиданнее для поклонников видеть, как изменилась исполнительница главной роли Роксоланы Мерьем Узерли. После окончания съемок девушка перекрасилась в блондинку и… сделала несколько пластических операций на лице.
@meryemuzerlimeryem
У нее заметно увеличились губы, появились ярко выраженные скулы и наращенные ресницы. Многие фолловеры Мерьем теперь постоянно ее критикуют, не стесняясь в выражениях: «Перетянулась вся», «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше». Но актриса старается не обращать внимания на эти комментарии — ей явно нравится ее новая внешность.
@meryemuzerlimeryem
В 2013 году Узерли покинула проект «Великолепный век», по ее словам, от усталости. А уже в следующем году артистка обрадовала поклонников — она впервые стала мамой. Звезда родила дочь, которую назвала Ларой. Артистка часто публикует фотографии с малышкой, но не показывает ее отца и своего возлюбленного.
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