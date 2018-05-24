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Гагарина рассказала, что ест на самом деле
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Гагарина рассказала, что ест на самом деле 

WDay.ru 24 мая 2018
Сейчас Полина Гагарина — изящная стройная блондинка, фигуре которой позавидует любая. Но когда-то это была пухленькая девушка отнюдь не звездной внешности. А после беременности Полина и вовсе прибавила 30 с лишним килограммов. Но, родив ребенка, певица взяла себя в ежовые руковицы и похудела на 40 кило. И продолжает сбрасывать вес.
Но некоторые поклонники уже просят Полину больше не худеть. Ведь она стала совсем прозрачной. На фото с отдыха фигура Гагариной вообще выглядит как у девочки-подростка. «Зачем себя так доводить?», «Кушай! Совсем худая», — постоянно пишут Полине фолловеры.
И вот исполнительница порадовала фанатов новым фото из Питера — после обеда в ресторане. «Итак, диета от Гагариной: салат из осьминога, азиатский супчик, спагетти с грибами, 2 шарика шоколадного мороженого. Еле дышу… тяну „уточку“, чтобы очки не давили на щеки», — написала певица в своем Instagram. Правда, потом добавила: «Теперь снова неделю без еды».
Но это, разумеется, штука. Ведь певица, как и каждый здравомыслящий человек, понимает: строгие диеты лишь вредят здоровью. Звезда не раз рассказывала о принципах своего питания.
«Утро — углевод, желательно каша, чтобы долго переваривался. День — белок с клетчаткой. Вечер — опять белок. Главный принцип — не оставаться голодным, если хочется жрать (именно так), перекусите курочкой или, например, белком без желтка. Что важно, обязательно соблюдать интервалы между приемами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями».
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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