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У Трампа нашли страшную болезнь
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У Трампа нашли страшную болезнь 

News.ru 59 минут назад
Состояние кожи Дональда Трампа обсуждают уже на протяжении долгого времени. Несколько дней назад у пользователей Сети возник очередной вопрос: что за круглое пятно у президента на левой щеке?
Как известно, у Трампа наблюдается розацеа — хроническое заболевание, характеризующееся покраснением, с которым он борется с помощью антибиотиков. Визажисты также предположили, что президент пользуется автозагаром. Кроме того, он любит играть в гольф и часто бывает на солнце, сообщает Business Insider.
Тем не менее, по словам дерматолога Кейтлин Суози из Йельской школы медицины, подозрительное пятно на лице Трампа появилось не под воздействием солнца и, вероятно, никак не связано с розацеей. Врач предположила, что президент страдает от кератоза. Это заболевание выражается в уплотнении, ороговении кожи, которая по мере увеличения площади поражения вызывает дискомфорт и множество неприятных и болезненных ощущений, включая зуд, трещинки и их кровоточивость, эрозии и изъязвления.
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