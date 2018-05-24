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Юлия Снигирь поделилась бьюти-секретом сияющей кожи
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Юлия Снигирь поделилась бьюти-секретом сияющей кожи 

Лиза 53 минуты назад
Фото: Лиза
Юлия Снигирь поделилась бьюти-секретом сияющей кожиВнешностью Юлии Снигирь (34) восторгаются многие, ведь актриса с завидной регулярностью выкладывает в своем микроблоге «честные» фотографии без макияжа. Несмотря на напряженный рабочий график и совмещение его с воспитанием сына, знаменитости всегда удается выглядеть свежей и отдохнувшей. Среди ее секретов — кремы с гиалуроновой кислотой в составе.
Я актриса, и каждый день мне приходится переживать самые разные эмоции. Безусловно, это отражается на состоянии моей кожи. Я долго искала средство, которое бы восстанавливало ее после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем Либридерм стал для меня открытием. Благодаря правильному составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается и подстраивается под любой макияж. Я доверяю Либридерм: действие гиалуронового крема доказано клинически, а его формула была разработана в международных лабораториях. Его эффективность я проверила на себе, поэтому стала амбассадором Гиалуроновой коллекции. Я хочу открыть для женщин лучший уход, который помогает сохранить естественную красоту кожи.
Читай также: как выглядит Юлия Снигирь без макияжа?
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