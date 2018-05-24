К пляжу: лучшие средства для коррекции фигуры

До лета остались считанные дни, пора отложить все дела и начать экспресс подготовку к главному отпуску года! Если вы не успели подготовить фигуру к лету или только задумались о том, что пора бы прийти в форму к пляжному сезону, то есть шанс успеть! Бьюти-блогер Ольга Смирнова , автор @makeupmania.ru, начала активную подготовку к летним каникулам на морском побережье и в новом обзоре BeautyHack рассказала о самых эффективных средствах для коррекции фигуры. Моделирующие ампулы, роллер, домашнее обертывание — найдите свое.

Есть две новости, хорошая и не очень. Пожалуй, начну с плохой. Сами по себе средства для коррекции фигуры не действуют, или же работают, но не так эффективно, как могли бы. Поэтому запоминайте формулу из 3 простых слагаемых: сбалансированное правильное питание + физические нагрузки + средства для коррекции фигуры = идеальное тело, и тогда вам не придется стыдливо прикрываться парео. (Прим. Ред. — О причинах, по которым вы никогда не похудеете, мы писали здесь).

Про хорошую новость чуть не забыла, вот она: средства для похудения существуют, и это не миф! Косметика действительно способствует повышению упругости кожи, разглаживает неровности и борется с целлюлитом. О самых лучших средствах, проверенных на себе лично, рассказываю ниже.

Перед объявлением войны целлюлиту нужно проверить по пунктам, все ли боеприпасы запасены. Вам потребуются: скраб для массажа, маска и пленка для обертываний, разглаживающие кожу гели и кремы после душа, массажные ролики или те самые легендарные резиновые банки, которые можно купить в аптеке.

Антицеллюлитные скрабы станут самой бюджетной статьей в расходах на пути к идеальному телу. У российских марок, которые особенно активно выпускают эти средства, цены начинаются чуть ли не от 100 рублей. Выбирайте любой скраб в комфортной ценовой категории. Например, известные и узнаваемые средства в оранжевых банках российской марки Флоресан. Гель-скраб, в составе которого экстракт красного перца и эфирное масло корицы, ускоряет циркуляцию крови, разогревает поверхность кожи, улучшает процесс ускорения метаболизма жировых клеток.

Следующее средство, а точнее набор ампул, можно охарактеризовать коротко: «Будет больно, тебе понравится». В упаковке 3D Коррекция Целлюлита Ампулы / Ultimate 3D Cellulite Fluid от Babor 14 моделирующих ампул по 10 мл каждая. Средство предназначено исключительно для наружного применения. После душа и активного массажа следует нанести сыворотку из ампулы энергичными движениями на кожу проблемных зон. Спустя пару минут после нанесения кожа может покраснеть, затем станет горячей. Процесс пошел, хотя он и не особенно приятный.

Сыворотка расщепляет жировые клетки, укрепляет соединительную ткань, активизирует выведение токсичных продуктов клеточного обмена, разглаживает кожу. В составе входит комплекс активных веществ гексапептид-39, Collagen Booster Peptide, форсколин и кофеин, которые работают для устранения апельсиновой корки.

При соблюдении режима питания и физических нагрузках, хотя бы минимальных в течение дня, жировые отложения значительно уменьшаются, рельеф кожи выравнивается и становится гладким. Курс рассчитан на 2 недели.

Этот красный флакон часто можно увидеть в сумках в женской раздевалке фитнес клубов. Средство показало себя с лучшей стороны в моем прошлогоднем марафоне на пути к идеальному телу. В этом году я решила повторить курс Body Fit — это антицеллюлитный крем-гель с эффектом лифтинга от Clarins. В отличие от ампул Babor крем не вызывают неприятных ощущений, он даже на вид привлекательного розового цвета. Да-да, это к вопросу о том, что антицеллюлитный уход может быть и приятным.

В составе крем-геля экстракт листьев айвы, который воздействует одновременно на все три типа жировых клеток, ответственных за появление целлюлита. После использования флакона крема результат заметен: кожа становится более гладкой, менее выражены неровности. Думаю, повторю и в следующем году.

Как сообщают книги, француженки не делают подтяжек. Но теперь мы точно знаем, чем занимаются парижанки в своих роскошных ванных комнатах — делают антицеллюлитный массаж с помощью геля и роллера Celluli Ultra Performance от Payot.

В тюбике освежающего голубого цвета средство для коррекции фигуры и устранения целлюлита. В основе концентрированной формулы коктейль жиросжигающих активных ингредиентов, которые бьют в самый корень проблемы. Ежедневно выполняйте массаж круговыми движениями в проблемных областях бедер, живота и ягодиц, а через месяц сделайте контрольный замер параметров фигуры. Пару см точно не найдете!

Приятный бонус (а ведь француженки так любят практичность) дополнительно к крему не нужно покупать никаких приспособлений — роллер-насадка уже в основании тюбика.

Немного затратный по времени, но тоже результативный способ борьбы с жировыми отложениями — обертывания. Попробуйте питательную маску Guam Fanghi D`alga. В составе экстракт водорослей Guam, глина, экстракты плюща, конского каштана, лимонное масло, масло душицы, масло шалфея, кофеин, которые разглаживают кожу, активизируют обменные процессы, стимулируют расщепление жиров, укрепляют и восстанавливают тургор кожи.

Обертывание лучше делать после занятий спортом и контрастного душа. Наносите средство на чистую кожу живота и талии тонким слоем, затем оберните пищевой пленкой, а для усиления эффекта укутайтесь в теплый плед или наденьте термобелье. Спустя 40 минут снимите пленку и примите душ. Нанесите антицеллюлитный крем для завершения ритуала. Перед пляжным сезоном рекомендуется провести месячный курс по следующей схеме: 3 дня подряд обертывание и перерыв на 3 дня.

Концентрат Celluli Eraser Biotherm — еще один активный борец против ненавистной апельсиновой корки. Формула средства содержит термальный планктон, экстракт водоросли кораллины целебной, кофеин, экстракты гинко билоба и эсцины, которые борются с проявлением целлюлита и даже предотвращает повторное проявление. Наносите средство после массажа дважды в день, утром и вечером на проблемные зоны.