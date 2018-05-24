Самый модный макияж: 5 главных трендов лета-2018

Какие тренды в макияже ждут нас этим летом? Совершенно новые! Во‑первых, больше никаких хайлайтеров. Во‑вторых, прощаемся с розовыми румянами. Ну и «вишенкой на торт» — убираем подальше любимые матовые помады. Чем все это заменить? Читай в нашей статье.

Аля-натюрель

Мода на естественность по‑прежнему на пике популярности. Тем более летом, когда перегружать кожу макияжем совершенно не хочется. Делай ставку на идеальную кожу. Вооружись базой под макияж, bb— или cc-кремом, консилером и румянами. А вот хайлайтер отложи — этим летом он вряд ли тебе пригодится. Тебе недостаточно ровного тона кожи и акцента на щеках? Тогда легкими штрихами прорисуй брови или подкрась реснички коричневой тушью. Губы лучше оставить нетронутыми или нанести на них капельку прозрачного блеска. Тени (из) прошлого

Сложно в это поверить, но главный ночной кошмар отличниц из СССР снова с нами! Голубые тени, столько лет «украшавшие» веки работниц гастронома, вернулись. «Только не это», — скажешь ты. Но мы тебя успокоим: очистить образ от советской «пыли» и ретро-налета помогут совершенно другой финиш и новый метод нанесения. Забудь про ненавистный перламутр и отложи кисточку для растушевки в долгий ящик. Итак, схема проста: обмакиваешь палец в матовые (!) кремовые тени синего, лазурного или голубого цвета и проводишь им по векам. Все еще страшно? Да, страшно красиво! Стрелки массового поражения

Массивные стрелки — еще один модный тренд в макияже этого лета. Возможно, они будут «тяжеловаты» для ежедневного будничного макияжа, но на выход — самое то. Создаются такие стрелки по принципу раскраски: сначала ты должна прорисовать подводкой четкие контуры от внутреннего уголка глаза почти до внешнего края брови, а потом закрасить пространство внутри. Чайные румяна

Этим летом визажисты предлагают нам отказаться от традиционных розовых и персиковых румян и попробовать чайные оттенки. Да-да, румянец «а я только с мороза» больше не актуален. Как и контуринг, дрейпинг и стробинг. Немного чайных румян на яблочки щек — и ты свежа и прекрасна. Попробуй кремовые средства или румяна-стики — они удобные и многофункциональные. Влажные губы