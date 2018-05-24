Уродства, которые делают нас привлекательнее

Пухлые губы, большие глаза, правильные черты лица, соответствующие правилу «золотого сечения» — вот они, казалось бы, признаки истинной красоты и привлекательности. Ерунда, считают ученые! И приводят доказательства, как черты, которые мы, как правило, считаем уродующими, придают нам шарм и делают привлекательнее в глазах других.

Первый миф, который развеяли ученые, что в лицах нас привлекает симметрия. Напротив, уверяют они, асимметрия делает лицо интереснее.

Более того, исследования показали, что абсолютно симметричные лица, с точки зрения обычных людей, выглядят странно.

Сколько бы нам ни говорили о том, что во внешности должна быть изюминка, исследователи также доказывают, что чем проще и невыразительнее ваше лицо, тем лучше. Дело в том, что писаных красавиц и красавцев на земле меньше, чем обычных людей с усредненными чертами лица.

А нам, в среднем, нравятся лица, которые похожи на наши. Еще в 1878 году в газете Nature отмечался этот эффект. А исследование, опубликованное в журнале Human Nature, утверждало, что нам больше нравятся простые лица, потому что интуитивно мы считаем, что в них намешано больше генов. А чем больше разнообразие генов, тем выше сопротивляемость к болезням и паразитам и, соответственно, тем больше преимуществ в эволюционной гонке за здоровым потомством.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychology, уверяет, что людям нравятся те, кто выглядит старше. Правда, речь идет исключительно о женщинах — им нравятся более зрелые мужчины. Ученые связали этот фактор с тем, что в глазах женщины взрослый мужчина ассоциируется с состоятельным человеком, а значит, потенциально может стать хорошим отцом ее ребенку. Тут, к слову, наблюдалась еще одна интересная деталь: мужчины постарше чаще нравятся более состоявшимся и нацеленным на карьеру женщинам.

Неудивительно, что в последнее время Голливуд охватила мода на бородатых мужчин — как известно, растительность на лице заставляет выглядеть брутальнее и старше своих лет. И, кстати, Джордж Клуни далеко не такой седой. Еще много лет назад стилист актера специально стал подкрашивать ему волосы в белый цвет — «состаренный» Клуни, как оказалось, выглядит гораздо эффектнее.

Наконец, и вовсе неожиданная особенность внешности, которая интуитивно нас привлекает, это… шрамы! Конечно, все мы помним про шрамы, которые «украшают мужчин». Теперь же это доказано научно. Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, показало, что мужчины со шрамами действительно могут считаться более привлекательными в глазах женщин.

В рамках эксперимента ученые раздали фотографии 24 студентов мужского и женского пола со шрамами на лицах. Затем 200 студентов оценили, нравятся ли им люди на фото. Кроме того, они должны были высказать мнение, с кем из парней или девушек на снимках можно построить долгосрочные отношения. Мужчин со шрамами студенты оценили как очень привлекательных, но более годных для краткосрочных отношений. Наличие шрамов на лицах девушек никак не повлияло на мнение студентов о том, красивые они или нет и какой длительности отношения можно с ними построить.