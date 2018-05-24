Солнечная передозировка. Как загорать без вреда для здоровья?

Через неделю по календарю наступит лето — период отпусков, когда все устремляются в тёплые края, к морю. Придёт пора сбрасывать с себя лишнюю одежду, демонстрировать яркие платья и, конечно, загар. Каждая красавица мечтает о ровном, бронзовом оттенке кожи. Но почему-то достичь нужного результата получается не всегда. Что эффективнее: солнце, солярий или автозагар? И какой способ самый безопасный? Читайте в материале «АиФ-Красноярск»

Солнце — друг или враг?

Уже весной, в жаркую погоду, многие стремятся получить красивый загар на солнце, злоупотребляя им. Между тем одно из главных правил равномерного и безопасного загара — время пребывания под солнечными лучами.

«Наиболее активно солнце в зените — с 11:00 до 16:00, — объясняет консультант экологического фонда Александра Шурганова. — В это время находиться под открытыми лучами опасно даже смуглым людям, не говоря уже о светлокожих. Поэтому исключений быть не должно. Принимайте солнечные ванны только утром или вечером. Загорайте постепенно. Начинайте с пятнадцати минут. Затем время солнечных ванн можно постепенно увеличивать на три-пять минут в день. Максимально на солнце можно находиться не более полутора часов. Тогда загар будет красивым».

Наверняка все хотя бы раз слышали мнение, что солнце наносит вред организму: старит кожу, увеличивает количество морщин и даже ведёт к развитию рака. Действительно ли это так?

«Солнце, как и любое лекарство, если его передозировать, превратится в яд, — говорит врач-онколог Эдуард Семёнов . — Умеренное пребывание под его лучами будет нести пользу, помогать в синтезе рядом витаминов, укреплять иммунитет. А чрезмерное — принесёт большое количество термальных ожогов, которые увеличивают риск патологий: доброкачественной и злокачественной опухолей. Кроме этого, возникает преждевременное старение, образуются новые родинки, перерождаются невусы. К слову, родинка родинке рознь. Если она не увеличивается, не меняет цвет, контур, никак не беспокоит в плане зуда, то риск развития патологии минимальный. Но если появляется большое количество новых образований, и из них, к примеру, идут кровянистые выделения, нужно идти к доктору. Сначала можно обратиться по месту жительства к хирургу».

В России рак кожи находится на первом месте в числе онкозаболеваний. Красноярский край на третьем месте. В первую очередь это связано с тем, что Сибирский федеральный округ отличается от остальных меньшим количеством солнечных дней.

Волшебный крем

Если нет возможности получить красивый загар на солнце, можно воспользоваться специальными кремами и лосьонами для кожи. Правда, их в магазинах такое количество, что не знаешь, какой выбрать. В Центре косметологии специалисты говорят, что лосьоны предназначены для того, чтобы помочь человеку загореть, а кремы — чтобы не навредить коже на солнце. При этом вреда здоровью они не несут, но только если у вас нет аллергии на определённые вещества.

Но большинство красоток интересует так называемый крем с «автозагаром». Благодаря ему не нужно сторожить солнце или переживать из-за ожогов. Он содержит в себе компоненты, которые прокрашивают кожу без солнечных лучей.

«Перед тем как наносить крем, нужно убрать с тела все нежелательные волоски, — советуют консультанты красноярского салона красоты. — Иначе в некоторых местах останутся белые пятнышки. Наносим средство ровным слоем. Сначала на ноги, затем выше по направлению к плечам. Также обратите внимание, когда наносите крем на лицо. Будьте аккуратны с бровями, крыльями носа. Лучше используйте ватный тампон. В среднем автозагар держится на теле неделю-две, но постепенно смывается. Для того чтобы кожа выглядела загорелой как можно дольше, после нанесения крема не принимайте душ ближайшие 5-6 часов».

Кабина с ультрафиолетом

Ещё один популярный способ придать коже красивый бархатный загар — несколько раз сходить в солярий. Специалисты говорят, что перед его посещением нужно обязательно посетить врача или косметолога, но это делают далеко не все.

«Сколько времени можно загорать в солярии, зависит от того, какой у вас тип кожи и имеются ли хронические заболевания», — говорят сотрудники салонов. В соляриях есть несколько видов ламп: горизонтальные, вертикальные и турбо. Самый популярный вариант — первый. В горизонтальном положении есть возможность полежать, отдохнуть. Кроме этого, в таком оборудовании лучше загорают ноги, что важно в летнее время. Иногда предусмотрены специальные лампы для лица. Их включают отдельно.

В вертикальном положении свои плюсы: во-первых, в нём можно двигаться. Часто играет радио или плеер, можно танцевать под музыку. Во-вторых, оборудование дополняется зеркальным полом. Отражённые лучи ещё интенсивнее окрашивают тело в тёмный оттенок. Турбосолярий отличается только тем, что лампы в нём более мощные, и для того, чтобы загореть, требуется в два раза меньше времени. Что касается вреда для здоровья, то последствия фактически те же, что и при солнечных ваннах.

«Самый большой вред коже несёт не сам ультрафиолет, а то, что может вызвать термальный ожог, — уточняет Эдуард Семёнов. — А в солярии его можно получить так же, как и на солнце. Хотелось бы напомнить, что не нужно вестись на моду и злоупотреблять меланином. Берегите кожу! Пользуйтесь кремами, в жару носите белую хлопчатобумажную одежду, не загорайте на активном солнце. Удивительно, но в странах Азии, где солнечного света больше, чем у нас, люди пытаются уберечься от солнца. Особенно представители высокого социального статуса. Они хотят подчеркнуть его, доказывая, что не работают на солнце. Но у нас некоторые считают загар признаком знати. Видимо, такой менталитет».