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Как уродует пластическая хирургия
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Как уродует пластическая хирургия 

Рамблер 1 час назад
Сегодня пластическая хирургия стала доступна многим людям. Кому-то она действительно позволяет изменить внешность в лучшую сторону, но другие явно злоупотребляют процедурами.
1. Джоселин Вильденштайн — самый известный пример чрезмерного увлечения пластической хирургией. Джоселин мечтала стать похожей на кошку, к которым неравнодушен её супруг. Десятки операций, на которые ушло 4 миллиона долларов, превратили женщину в монстра.
2. Келли Джонсон в 16 лет решили усовершенствовать внешность, чтобы соответствовать современным стандартам красоты. Две неудачные операции по изменению формы носа лишили Келли возможность вернуться в модельный бизнес.
3. Джордан Джеймс Парк к 23 годам сделал более 50 операций, потратив 150 тысяч долларов. После операции по увеличению губ Джордан обнаружил, что закачанная жидкость вытекает.
4. Джана Стоунер, пытаясь обзавестись соблазнительными ягодицами, вставила грудные импланты четвёртого размера в «пятую точку». Спустя некоторое время импланты сползли вниз.
5. Килан Ваглер решилась на операцию по увеличению груди, но попала в руки непрофессионала. Импланты были вставлены так неграмотно, что выглядели словно вторая пара молочных желёз.
Женский форум
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