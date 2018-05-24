Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться 

Долгое время Ольга Орлова восхищала подписчиков своей скромностью и тактичностью. Они не уставали петь подруге Жанны Фриске дифирамбы, рассуждать об изяществе ее фигуры и о том, как хорошо Ольга выглядит в свои 40 лет.
Но внезапно с певицей что-то случилось: она стала постить фото в купальниках, и чем дальше, тем откровеннее. Однажды она даже выложила снимок, за который ее обвинили чуть ли не в порнографии.
А теперь на Орлову вылили новый ушат грязи и негативных комментариев — а все за фото с обнаженными плечами и с очень низким вырезом на блузке. И хоть подписчики оценили налитую грудь Ольги, все же в адрес экс-«блестящей» посыпались упреки:
«Вот смотрю инстаграм, и многие *иськи наголо и крестик вешают между. Зачем так делать? Кто-то знает? Это что за мода такая?»
«Скромнее надо быть в твоем-то возрасте».
«Почти голая))»
«Разденься уж совсем, соответствуй высокой чести-быть ведущей *овнопроекта!А то о высоком и полуголая!»
«Последнее время вы уже ВСЁЁЁЁ показали…ЗАЧЕМ? Зачем так оголяться?»
@olgaorlova1311
Далее подписчики попросили ведущую одеться, но большинство таких комментариев, как и негативных комментариев вообще, Ольга предпочитает удалять.