Ещё
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться 

Рамблер 20 часов назад
Фото: @olgaorlova1311
Долгое время Ольга Орлова восхищала подписчиков своей скромностью и тактичностью. Они не уставали петь подруге Жанны Фриске дифирамбы, рассуждать об изяществе ее фигуры и о том, как хорошо Ольга выглядит в свои 40 лет.
Но внезапно с певицей что-то случилось: она стала постить фото в купальниках, и чем дальше, тем откровеннее. Однажды она даже выложила снимок, за который ее обвинили чуть ли не в порнографии.
А теперь на Орлову вылили новый ушат грязи и негативных комментариев — а все за фото с обнаженными плечами и с очень низким вырезом на блузке. И хоть подписчики оценили налитую грудь Ольги, все же в адрес экс-«блестящей» посыпались упреки:
«Вот смотрю инстаграм, и многие *иськи наголо и крестик вешают между. Зачем так делать? Кто-то знает? Это что за мода такая?»
«Скромнее надо быть в твоем-то возрасте».
«Почти голая))»
«Разденься уж совсем, соответствуй высокой чести-быть ведущей *овнопроекта!А то о высоком и полуголая!»
«Последнее время вы уже ВСЁЁЁЁ показали…ЗАЧЕМ? Зачем так оголяться?»
@olgaorlova1311
Далее подписчики попросили ведущую одеться, но большинство таких комментариев, как и негативных комментариев вообще, Ольга предпочитает удалять.
Женский форум109
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
47-летняя Наргиз разделась для фото3
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Уродства, которые делают нас привлекательнее1
Гагарина рассказала, что ест на самом деле1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение