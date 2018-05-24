Криомассаж жидким азотом. Особенности процедуры, достоинства и недостатки

Мечта любой женщины — оставаться молодой как можно дольше. Ради этого дамы тратят колоссальные деньги, ложась под нож пластических хирургов. Но в наше время есть другие способы сохранить молодость и обаяние без операций и подтяжек. Криомассаж лица, основанный на применении азота — один из таких способов. Его можно проводить не только в салоне, но и в домашних условиях, различие будет только в методе. И не нужно терпеть болезненные уколы и опухлость на лице. МедикФорум выяснил, что такое криомассаж и как его проводить.

Что такое криомассаж?

Криомассаж — процедура, не имеющая аналогов. Он представляет собой массаж лица в комплексе с воздействием низких температур на кожу. Резкое сужение сосудов, а затем их расширение, очень благотворно влияют на кожу — удаляются ороговевшие участки, улучшается впитываемость питательных веществ и циркуляция крови. Доказано, что еще древние египтяне использовали холод, как обезболивающее средство при различных травмах. Слово «криомассаж» впервые придумал немецкий священник Себастьян Кнайп, который лечил заболевания позвоночника этим методом. А в 1984 году японец Тосимо Ямаучи доказал, что использование холода благотворно влияет на организм и суставы. После этого метод стал активно использоваться косметологами, с помощью него они боролись с доброкачественными образованиями. Японец рекомендовал использовать холодный воздух, температурой до -1800 С. Вскоре появилась методика воздействия низкими температурами в косметологии.

Направление получило широкую популярность в Европе, а в 90-х годах попало в нашу страну. Чтобы избежать аллергии, чистку лица перед криомассажем лучше не проводить. Косметологи делят эту процедуру на несколько этапов: 1. Подготовка. Человек лежит на спине, оставив открытой область лица, шеи. 2. Обработка. Кожу следует очистить от косметических средств и обработать лосьоном. 3. Проведение сеанса. Косметолог деревянной палочкой с ватой на конце проводит массаж лица, предварительно смочив ее в жидком азоте. 4. Нанесение крема. Для достижения эффекта омоложения — процедуру проводят быстро, распределяя вещество по массажным линиям. Благодаря воздушной подушке прямого контакта с лицом не происходит — это исключает все дискомфортные ощущения. Для воздействия на проблемные участки палочку прикладывают на полминуты. После этого, в течение нескольких дней, кожа в месте обработки полностью обновится.

Разновидности криомассажа

Применение жидкого азота используется в направлениях: 1. Аэрокриотерапия. Борется с отеками после пилинга. При данном методе кожа лица подвергается воздействию холодного воздуха. 2. Криодермабразия. Удаление поверхностного слоя эпидермиса приводит к исчезновению рубцов и шрамов. 3. Криомассаж. Воздействие жидкого азота на кожу. 4. Криолиполиз. Снижение жировых отложений посредством воздействия холодом на нервы, мышцы и сосуды. 5. Криодеструкция. Замораживание верхнего слоя кожи и полного удаления бородавок и папиллом.

Криотерапия дома — это массаж лица с помощью кусочка льда. Эффект будет не таким явным, как в салоне. Криомассаж жидким азотом может осуществлять только косметолог.

Эффект от применения

— улучшение цвета лица, лифтинговый эффект, устранение морщин; — снижение количества жировых отложений, исчезновение второго подбородка; полное уничтожение растяжек, папиллом, бородавок; — улучшение кровоснабжения; — снятие отеков, воспаления, раздражения.

Достоинства процедуры и ее недостатки

Криомассаж становится все более популярным, и многие косметические салоны спешат внести его в список услуг. Это объясняется несколькими причинами: процедура безболезненна; быстрый эффект; минимальные затраты денежных средств; безопасность; отсутствие негативных эффектов. Сам по себе криомассаж заменяет собой целый комплекс косметических процедур. Единственный минус процедуры — небольшая отечность лица, проходящая через несколько часов.

Показания

Дерматологи часто назначают своим пациентам данную процедуру, но ее можно проводить без назначения врача. Самые распространённые показания к процедуре криомассажа — бородавки, папилломы, жирный блеск, снижение тонуса кожи, пигментные пятна, болевые ощущения на коже. Такие воздействия обычно проводятся не чаще 3 раз в неделю. Это обуславливается быстрым восстановлением кожи после проведения процедуры. Первая процедура не дает заметного результата, поэтому целесообразно проводить курс в 10-15 процедур. Чем серьезней проблема кожи, тем большее количество процедур требуется провести. Запущенные проблемы на коже являются основанием для увеличения времени криомассажа, количества процедур и интенсивности.

Длительность замораживания рубцов гораздо дольше, чем обычная процедура, и требует несколько повторений. Процедура назначается как вспомогательное средство для поднятия иммунитета, в комплексе с медикаментозными препаратами.

Цена криомассажа

Стоимость зависит от работающих в салоне специалистов, престижности самого салона и предлагаемого оборудования. Зачастую косметологи лояльны к постоянным клиентам, предлагают им скидки, прохождение двух процедур по цене одной, сопутствующие услуги по сниженной цене.

Криомассаж в домашних условиях

Полноценную процедуру самостоятельно произвести не получится, но могут помочь кубики льда. Воду необходимо заморозить в специальной форме, предварительно очистив. Для повышения эффективности можно использовать отвар из лечебных трав. Залить 1 ст. л. сбора трав 200 мл кипятка, настаивать в течение суток, процедить, заморозить. Следует протирать кожу кубиками утром и вечером, не вытираясь полотенцем. Другой способ проведения криомассажа дома — использование специальных устройств, которые недорого стоят и не требуют специальных навыков для использования. Как правило, на них находится дисплей, отображающий температуру воздействия. Правила пользования прибором подробно описаны в инструкции по эксплуатации, а если останутся вопросы — можно позвонить в сервисный центр на горячую линию. Приборы воздействуют на сосуды, заставляя их расширяться и сужаться.

Противопоказания

Использование криомассажа имеет ряд противопоказаний: аллергия, беременность, постинсультное состояние, гнойнички, гипертония и другие. Ранее врачи рассказали, что такое криомедицина.