13 парфюмированных средств, которые с легкостью заменят летом духи

В летний период использование парфюмерии обычно сводится на нет. В жаркую погоду, духи звучат намного ярче и порой навязчиво, именно поэтому, на теплый сезон выбираются легкие, воздушные ароматы. Но, на самом деле, можно найти им альтернативу в виде парфюмированных средств для тела.13 парфюмированных средств, которые с легкостью заменят летом духиПарфюмированные средства работают по такой же схеме, что и духи. Их ольфакторная пирамида

также состоит из нот, которые работают по схожему принципу. Верхние легкие ноты

улетучиваются быстрее, а базовые дольше остаются на коже. Крупные бренды часто

выпускают линейки продукции в рамках определенного аромата. То есть, помимо

духов вы можете приобрести лосьон или крем для тела с идентичным запахом.

Стоит запомнить, что, выбирая средство для тела с запахом идентичным вашему парфюму и используя их вместе, вы делаете упор

на то, чтобы максимально удержать любимый аромат на коже. Крем в таких случаях

выступает в качестве продолжения духов. Самая распространенная и опасная ошибка —

сочетать духи со средствами, которые максимально отличаются по запаху. При наслаивании одного аромата на другой, на выходе композиция

может иметь очень неприятный запах. Чтобы такого не происходило нужно обязательно пользоваться

парными духами и средствами, или же ограничиваться чем-то одним, в нашем случае,

парфюмированными средствами.

Парфюмерная композиция в средствах для тела по своей сложности,

естественно, отличается от композиции духов. В кремах и лосьонах она проще,

а поэтому менее стойкая и легче улетучивается с кожи. При выборе

парфюмированного средства нужно четко знать для каких целей вы его покупаете.

Если вам достаточно короткого эффекта и главное, чтобы крем вкусно пах во время

его применения, то выбирайте средства с легкими ароматическими нотами:

цитрусовыми, зелеными или фруктовыми. С другой стороны, если вы действительно

ищете замену летнему парфюму, то подойдут крема с ароматом базовых нот, которые

максимально долго держатся на коже. Среди таких: сандал, древесные ноты, амбра,

специи.

Помимо ароматических свойств средства для тела, в отличии от духов, благоприятно влияют на нашу кожу. Крем с любимым запахом восстановит

баланс жидкости и напитает кожу полезными веществами, лосьон удалит остатки

жира и поможет сохранить эластичность, а масла для тела обладают отличным

регенерирующим свойством и способны заживить все мелкие порезы и раны. Поэтому

вместе с заменой духам вы получите и полноценный уход. Если для ухода вы используете другую косметику, а крема и лосьоны с парфюмерной отдушкой вам нужны только ради приятного аромата, то следует знать о правилах их нанесения,

тем более летом. Чтобы не поражать окружающих удушающим запахом и не утонуть в них самой, наносите ароматические средства на стратегически важные места, где они смогут ненавязчиво раскрываться и источать аромат: сгибы локтей и коленей, линии роста волос и затылок, между лопаток.