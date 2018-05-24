Без морщин, прыщей и пигментации: зачем нужно делать пилинг в салоне

Салонные пилинги служат не только для того, чтобы удалить омертвевшие чешуйки и очистить кожу. Они решают куда более серьезные задачи. Например, устраняют пигментацию, избавляют от следов постакне, помогают бороться с глубокими морщинами. В зависимости от проблемы, с которой надо справиться, салонные пилинги делятся на несколько групп.

Поверхностный пилинг

Самый безобидный профессиональный пилинг. Помогает избавиться от ороговевшего слоя клеток, выровнять рельеф, убрать поверхностную пигментацию и угревую сыпь.

В процессе используется концентрат с минимальным количеством кислот (фруктовая, салициловая). Он наносится на лицо, выдерживается некоторое время (возможно сильное пощипывание). Затем врач использует дезактиватор.

Процесс реабилитации: кожа будет немного шелушиться. В течение периода восстановления (до трех дней) нужно использовать средства ухода с SPF-защитой.

Сколько нужно процедур: для решения проблем такой пилинг можно делать курсом до шести процедур.

Омолаживающий пилинг

Относится к поверхностным пилингам, но с эффектом ботокса. То есть омоложение и очищение в одном флаконе. Этот суперпилинг появился недавно, итальянская разработка называется PQ Age Evolution. В его основе — сочетание нескольких видов кислот (трехуксусная, койевая, миндальная), гексапептиды, коэнзим Q10. Миорелаксанты, антиоксиданты в сочетании с кислотами добавляют коже упругость, разглаживают мелкие морщинки. Пилинговать можно не только лицо, но и тело, включая интимную зону.

Процесс реабилитации: нет как такового периода реабилитации и шелушения.

Сколько нужно процедур: проходят курсом пять-шесть процедур.

Сделать омолаживающий пилинг дома можно с помощью состава с голубым ретинолом и фруктовыми кислотами Teana «Огненный топаз». Приобретите его в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ».

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Срединный пилинг

Более жесткий вариант. В процессе процедуры используется концентрированный раствор на основе группы фруктовых кислот, салициловой или ретиноевой кислоты.

Срединный пилинг болезненный. Врач очищает кожу, а затем несколько раз наносит раствор. Во время процедуры кажется, что лицо словно поджигают на раскаленной плите. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, бывалые советует обмахиваться журналом — холодный воздух помогает смягчить процесс.

Срединный пилинг не предполагает использование дезактиватора. Он будет действовать еще и после процедуры. А ощущения прекратятся через десять минут после нанесения последнего слоя.

Мнение эксперта

— Такой пилинг нужен, если вы хотите серьезно регенерировать кожу, фактически вырастить новую. Процедура решает проблемы мимических и глубоких морщин, пигментации, устраняет неровности рельефа лица, борется с воспалениями.

Людмила Головачева, врач-косметолог, дерматовенеролог, генеральный директор cалона красоты BRONZE&BEAUTY

Процесс реабилитации: сразу после процедуры лицо будет немного красным, вы ощутите, что кожу будто натянули на прищепках. Вечером нельзя умывать лицо и пользоваться средствами ухода. Затем лучше применять для умывания мягкие гели или пенки. Нельзя использовать продукты с агрессивными компонентами (фруктовые кислоты, ретинол), пока не закончится шелушение, а также пользоваться тониками, лосьонами и мицеллярной водой.

Процесс активного шелушения (кожа будет отходить целыми пленками) начнется через три-четыре дня и будет длиться как минимум две недели. В этот период для реабилитации и ухода используйте крем «Бепантен» — он считается самым мягким и лучшим на сегодняшний день средством после процедур.

Сколько нужно процедур: срединный пилинг делают курсом из пяти процедур. Причем на следующий пилинг можно отправляться сразу же, как только закончится отшелушивание ороговевшего слоя кожи. Но решаются на это не все.

Аппаратный пилинг

Самый жесткий варинт. Его еще называют лазерной шлифовкой лица. Аппаратный пилинг решает глобальные проблемы вроде растяжек, серьезных возрастных изменений, жестких последствий акне, убирает рубцы, шрамы, сосудистые звездочки. Обо всех особенностях этой лазерной процедуры мы писали тут.

Процесс реабилитации: на следующий день после процедуры может появится отек. Это нормальное явление, которого не стоит пугаться. У некоторых отек бывает такой, что они не могу раскрыть глаза. Это состояние пройдет через два-три дня. Но еще в течение нескольких дней может остаться жжение. Для уменьшения неприятных ощущений врач пропишет обезболивающие и снимающие отек мази.

Потом на лице появятся корочки, их нельзя сдирать, ведь под этой броней формируется новая кожа. После появления корочек нужно использовать специальные заживляющие мази до полного восстановления кожи. Весь процесс реабилитации может занять месяц.

Сколько нужно процедур: от одного до пяти сеансов.

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