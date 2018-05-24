Из бухгалтеров — в «королевы блёсток»: история архангелогродки, рискнувшей изменить жизнь

Надежда Барболина уже более двух лет занимается изучением и применением самых интересных косметических средств на практике. В ее арсенале кисти, краски, разнообразие пайеток и блёсток. Она создает арт-макияж. По убеждению мастера, с помощью косметики в любой девушке можно раскрыть ее собственную неповторимую красоту. Как Надежда обрела любимое дело, расскажем в нашем материале.

Моя #Отработка на учебе у потрясающего @felix_shtein 🔥в Израиле 🤟 Привезу домой стоооолько новых фишек ого го! Уже хочу творить и снимать 🤤.. #tlv #telaviv #israel #summer #тельавив #израиль #travel #феликсштейн #felixshtein #обучение #школамакияжа #colourmakeup #mua Публикация от Nadegda Barbolina (@nadegdabarbolina) 6 Май 2018 в 12:10 PDT По образованию она бухгалтер — и восемь лет честно отработала в банке, хотя понимала, что офисная жизнь не для нее. Путь к визажу начался с простого и абсолютно девичьего любопытства — как сделать уход за собой качественным и доступным по деньгам. — Начиналось все банально — комментировала отзывы о косметике на одном из известных сайтов, потом вопросы стали приходить непосредственно мне. Родилась идея отвечать на них и делиться мнениями на собственном интернет-ресурсе. Сейчас, кстати, мой сайт тоже действует, но, думаю, скоро он будет сильно изменен — сделаю упор на макияж, — замечает Надежда Барболина. Кардинально изменить жизнь и обучиться мастерству макияжа девушка решилась в 2016 году. Прошла базовый курс в Архангельске — чтобы понять, насколько это её. Потом понеслись индивидуальные обучения у профессионалов в Москве. За полтора года она получила 12 сертификатов о повышении квалификации, прошла онлайн-семинары, а месяц назад уже получила диплом мастера международного уровня — у визажиста из Израиля.

Розыгрыш🌟Привезу приятный подарок из Тель -Авива 🇮🇱 (Знаменитую косметику мертвого моря 🌊) ✅Условия очень простые: -Придумайте название Образа, который создал для меня потрясающий @felix_shtein -ОТМЕТЬТЕ подружку из Архангельска И всё! Потом я выберу 2 лучших, и путём голосования в сторис определим самое самое! (Конкурс для проживающих в Архангельске) ✨ ✨ 💄 #MUA @felix_shtein 📸 #Photo @bartenevphoto 💎 #Model Я @nadegdabarbolina ✨ ✨ #felixshtein #феликсштейн #школамакияжа #fashion #art #creative #архангельск #розыгрышвАрхангельске #tlv #telaviv #israel #summer #тельавив #израиль #travel Публикация от Nadegda Barbolina (@nadegdabarbolina) 1 Май 2018 в 9:59 PDT — В визаже, как и в других сферах деятельности, есть свои лидеры, люди, которые задают тон тенденциям и моде. В их числе и известный международный мастер из Израиля Феликс Штейн. Его работы сильно впечатлили меня. Мне захотелось и дальше развиваться в том же направлении, впитать в себя еще больше информации. В конце прошлого года прошла у него обучение в Москве. А весной в Израиле он организовал полноценное обучение для желающих со всего мира, куда была приглашена и я. Теперь у меня есть официальный статус профессионала визажа и возможность работать в других странах, например, на неделе моды, — рассказывает девушка. Пройдя через массу обучающих уроков, Надежда поняла, что ее не сильно привлекает процесс создания повседневного или свадебного макияжа, чему многие стремятся обучиться ради заработка. Гораздо интереснее ей создавать нетривиальные образы и развиваться в сфере арт-макияжа: — В этом я могу раскрыться и не сдерживать себя в эмоциях. Направление, по которому я работаю, к моей радости, позволяет при выходе за все рамки и правила, иногда достичь даже больше ожидаемого результата. Я фанат косметики. Мне всегда интересны новые текстуры. Я словно алхимик, постоянно что-то смешиваю и придумываю. Такие эксперименты с красками, блёстками, тенями, перламутром и пигментом создали уже целый ряд запоминающихся образов: от японских красавиц до летних девушек с цветочными украшениями. Макияж с блестками — один из самых простых вариантов работы с моделью (фото Оксаны Гернет) — Все рождается в процессе. Может начаться с обычного макияжа — смоки-айса, например, а дальше, в зависимости от модели, типа лица, кожи, я постепенно накладываю текстуры, придумываю элементы и украшения, — поясняет Надежда. При этом самыми верными ее помощниками при создании образа оказываются вовсе не сама косметика, а кисти, которыми она наносит макияж — свои, проверенные годами. Если смотреть работы Надежды Барболиной, то может создаться впечатление, что ее главный прием — добавить как можно больше блесток. Даже сама себя она позиционирует как королева блесток. Нам же она ответила, что сделать макияж с блестками — самое простое решение. Может раньше это и было ею любимо, но сейчас она старается подходить к созданию образа более изобретательно.

Моя Снегурочка ❄️ А вы уже украсили ёлку🎄? Очень интересно— так что отвечайте в комментариях!😘💫 💄MUA&Style: @nadegdabarbolina 📸Photo&retouch: @vitaliy_platunov ❄️Model: @malimambo 💎Весь образ создан только с помощью @fshcosmetics Публикация от Nadegda Barbolina (@nadegdabarbolina) 24 Дек 2017 в 5:48 PST По признанию Надежды, большинство созданных ею образов, которые она активно демонстрирует в соцсетях, сложились благодаря команде специалистов. Над креативным макияжем она работает вместе с фотографом Оксаной Гернет. Для снимков необходимо не только сделать макияж, но и оформить зону декольте. В ход идут самые неожиданные вещи: ёлочный дождик, воздушные шары, гофрированная бумага. Образы для девушек Надежда часто продумывает вместе с фотографом Оксаной Гернет Моделью, дополняет Надежда, может стать абсолютно любая девушка — здесь ограничений стандартами нет: — Как раз сейчас мы создаем проект, в котором участвуют не модели. Тем самым, мы хотим доказать, что необычный креативный образ и макияж может подойти абсолютно любой девушке и женщине, а не только профессиональной модели. Работа визажиста в современном мире требует постоянного творческого роста, рассуждает девушка, поэтому в этом году она уже ставит себе задачи выйти на федеральный, а может и международный уровень. Так, несколько месяцев назад ей пришло предложение поработать над макияжем для певицы Вики Цыгановой , которая как раз должна была выступать в Архангельске. — На меня вышел ее администратор и предложил сделать макияж для выступления. Обычно на макияж, который попросила Вика, уходит минимум час, но мне на это было дано 20 минут. Я справилась — Вика осталась довольна. А мне, безусловно, понравилось работать с ней — легко и непринуждённо, — рассказала Надежда.

@vika.tsyganova 🌹 Новый и яркий опыт работы со звездой российской эстрады 🎶 И именно Я сегодня делала для неё макияж на концерт 💫 Работать с Викой Цыгановой было очень комфортно и приятно. Она Потрясающий и безумно талантливый человек 🌼. #звездныйВизажист #викацыганова #архангельск #макияжАрхангельск #визажистАрхангельск #звезда #певица #концерт #агкц. # Публикация от Nadegda Barbolina (@nadegdabarbolina) 9 Мар 2018 в 7:22 PST По ее убеждению, искусство визажа хоть и востребовано сейчас, занимается им она скорее не ради денег — это то самое дело, которое помогает ей полностью реализоваться. — Пусть это прозвучит странно — но, по моему мнению, цель заработать не должна являться главной, иначе, все превратится в бездушный коммерческий продукт, — делает вывод визажист.