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Кардашьян изменила внешность ради мужа
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Ким Кардашьян изменила внешность ради мужа 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Instagram
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.
Блондинка-Кардашьян показала прическу своим подписчикам, во время поездки на заднем сидение автомобиля. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — говорит 37-летняя Кардашьян на ролике.
До этого она красилась волосы в блонд в сентябре 2017 года, а в феврале 2018-ого добавила розовый оттенок. В марте Кардашьян вернула свой натуральный темный цвет.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года. До этого пара состояла в отношениях два года.
В апреле Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотографию в обнаженном виде, чтобы отвлечь внимание поклонников от постов ее мужа, рэпера Канье Уэста в Twitter. В продолжение рекламной кампании, посвященной ее новому аромату, Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой.
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