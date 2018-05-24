Травяные отвары для ухода за лицом

Домашняя косметология и нетрадиционная медицина давно знают о том, насколько могут быть эффективны травяные отвары для ухода за лицом. Целебные растения при особой обработке могут буквально преобразить кожный покров, вернуть ему упругость, эластичность, шелковистость. Более того, некоторые травы в своем действии ориентированы на то, чтобы устранить некоторые распространенные проблемы с кожей лица, например, с прыщами или покраснением. Такая борьба с несовершенствами внешности весьма популярна и в настоящее время, когда существует огромное количество инновационных косметологических процедур. МедикФорум выяснил, какие отвары самые полезные для ухода за лицом.

Чем хороши травяные отвары для лица

Некоторые виды растений являются настоящей находкой в сфере ухода за кожей. Этим смогли воспользоваться многие торговые марки, которые занимаются производством косметики. Ведь на упаковках средств очень часто можно увидеть, что в составе присутствуют экстракты тех или иных трав. Отвары на основе целебных растений ценятся женщинами за то, что, правильно подобрав растений под свой тип кожи, можно устранить буквально любую проблему: прыщи, излишнюю сухость, аллергические высыпания, протекание воспалительного процесса, чрезмерную жирность, сальный блеск, шелушение.

Однако стоит заметить, что чаще всего дамами отвары трав применяют с целью очищения кожного покрова лица. Не меньший спрос на данное средство домашней косметологии возникает, когда речь заходит о бережном, деликатном увлажнении. При этом справедливости ради стоит отметить, что женщинам известны и универсальные пропорции травяного отвара. Для его создания потребуется запастись парой столовых ложек сухого продукта. Его необходимо залить стаканом крутого кипятка. Затем смесь должна выстоять как минимум четверть часа. Такое средство отлично подойдет для протирания кожи лица после пробуждения и перед ночным сном. При этом чтобы получить максимальный эффект от использования того или иного растения, стоит учитывать его особенности. Ведь некоторые травы и вовсе не предназначаются для такого рода обработки. В данном случае их продуктивность значительно уменьшается или теряется вовсе. Кроме того, для правильного ухода за лицом стоит учитывать то, что иногда концентрацию растения следует уменьшить, или, напротив, увеличить. Многие женщины сами чувствуют буквально мгновенный отклик собственного кожного покрова, что позволяет им самостоятельно варьировать компоненты. Однако не стоит забывать о возможном проявлении негативных реакций, поэтому при создании отвара не стоит забывать о здравом смысле и не особенно увлекаться экспериментами.

Действие и эффективность различных травяных отваров

Одним из самых часто используемых растений является ромашка. Именно этот цветок так часто встречается в народных рецептах. Объясняется это тем, что ромашка оптимально подходит под все типы покрова лица. Кроме того, на нее отлично реагирует как молодая, так и зрелая кожа. Она является отличным вариантом основы для отвара, ориентированного на устранение воспалительных процессов, заживление мелких повреждений, ран, снятие раздражения. Что не менее важно, именно ромашка безупречно взаимодействует с чувствительной кожей лица и гарантированно не может вызвать аллергических высыпаний. Если данным видом травяного отвара пользоваться регулярно, устраивая своеобразные курсы, то в результате кожа станет упругой и матовой, чего так сложно добиться даже за счет применения декоративной косметики.

Некоторые травяные отвары для ухода за лицом предлагают в качестве основы использовать календулу. Данное растение относится к категории лекарственных средств. Если заварить ее сухие цветки, то можно весьма эффективно и довольно быстро снять протекание воспалительного процесса на коже, что чаще всего выражено в появлении некрасивых красных прыщиков. Косметологами замечено, что календула идеально подходит для ухода за жирной либо комбинированной кожей. Кроме того, она идеально подходит для обработки проблемных участков лица. Поскольку данный вид отвара обладает существенными антисептическими и антибактериальными характеристиками, он прекрасно устраняет не только неприятные покраснения, но и весьма болезненные прыщи. Еще одним лекарственным растением, на основе которого можно получить косметический отвар, является шалфей. Он прекрасно справляется с воспалительным процессом в тканях. Именно поэтому о данном виде травяного отвара так хорошо известно обладательницам жирного типа кожи, которая склонна к сальному блеску и образованию черных точек, прыщей и прочих несовершенств. Этот отвар позволяет не просто очищать покров и забитые шлаками поры, но и несколько подсушивать кожу. Средство на основе шалфея отличается стягивающими поры и немного вяжущими поверхность лица характеристиками. Справедливости ради стоит оговориться, что подобный эффект можно получить, если заварить сухой, измельченный зверобой.

Как ухаживать за лицом с помощью натуральных средств?

Иным замечательным и весьма эффективным растением в сегменте ухода за лицом является мята. Именно это ароматное средство, которое часто не воспринимают всерьез, несет в себе уникальный спектр полезных для кожного покрова косметических свойств. Отвар на основе этого растения ценится женщинами за то, что позволяет эффективно освежить кожу. Непродолжительный сон или бурное празднование часто моментально выражается на лице в виде образования покраснения или темных, нависших так называемых мешков в области глаз.

Мятный отвар позволяет от этих недостатков быстро избавиться, вернув взгляду легкость и ясность. Отвар, созданный на основе сушеной мяты, позволяет эффективно тонизировать кожный покров, что в свою очередь является замечательной профилактикой образования ранних морщинок. Однако данное средство нравится и обладательницам вялой кожи. Отвар помогает вернуть тонус и эластичность покрова лица. Подобрав верно то или иное растительное средство, представительницы прекрасного пола могут не встретить проблем с внешним видом и избежать приобретения дорогостоящих косметических препаратов или похода к косметологу, что тоже не является дешевым удовольствием. Ранее эксперты рассказали о свойствах шалфея.