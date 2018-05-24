Создана самовосстанавливающаяся кожа из жидкого металла

Порой научный мир заставляет задуматься вот над чем: создатели фантастических произведений оказываются столь прозорливыми, что предсказывают появление каких-то новых технологий, или же ученые, вдохновляясь фантастикой, двигают науку вперед. Вышедший более 20 лет назад фильм «Терминатор-2» показал нам Т-1000, робота из жидкого металла, и с тех пор появилось немало разработок в этой области. А недавно исследователи еще больше приблизили создание подобного механизма, представив материал, способный самостоятельно восстанавливать поврежденные части, не влияя на функциональность устройства.

Сравнение с Т-1000 приведено не для красного словца. Дело в том, что новый материал, или, как называют его сами ученые, «электронная кожа», состоит из жидкого металла, который помещен на резиноподобный материал. Это позволяет структуре изгибаться, растягиваться и всячески изменять свою форму без влияния на работу электронных схем. Более того, при повреждении внешней металлической структуры жидкий металл «выходит» наружу и восстанавливает структуру, замещая утраченные части. Даже после серьезных механических повреждений «электронная кожа» продолжает функционировать и может полностью восстановить свою форму и структуру.

Сами авторы работы Эрик Марвика и Майкл Баррет надеются, что созданный материал даст возможность спроектировать новые виды роботизированных механизмов, которые смогут ремонтировать сами себя в случае получения повреждений. Кроме того, такой материал увеличит срок службы механизмов и удешевит расходы на обслуживание. Помимо этого, «электронная кожа» может найти применение и в создании носимой электроники и протезов нового типа, которые будут устойчивы к агрессивным условиям внешней среды.