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Что такое мист?
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Что такое мист? 

Я Покупаю 37 минут назад
Фото: Я Покупаю
Мист — спрей для лица или тела на основе минеральной или термальной воды. Но его состав богаче: в мист добавляют гиалуроновую кислоту, витамины, минералы, аминокислоты, растительные компоненты. Впервые эту энергетическую жидкость стали использовать корейские красавицы, а сегодня выпускают модные бренды по всему миру.
Мист выполняет разные функции в зависимости от состава. Он увлажняет, борется с воспалениями и покраснениями, устраняет стянутость кожи и освежает (особенно в условиях современного мегаполиса). Распылять мист нужно на расстоянии 15-20 см от лица или тела.
Мист можно использовать несколько раз в день. Перед нанесением макияжа (сразу после умывания или разбавив им густой крем), сверху на мейкап для увлажнения и закрепления, а также после снятия косметики для тонизирования. Так что мист — вещь универсальная, пригодится и зимой, и летом, особенно во время зноя или в сухом помещении рядом с горячим радиатором.
Дымка для лица Lumene Arctic Spring Water Enriched Facial Mist, цена: от 899 руб. на сайте rivegauche.ru  Вода для красоты лица Caudalie, цена: от 2 321 руб. на сайте iledebeaute.ru  Узнать о других корейских секретах молодости:
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