Дрю Бэрримор посмеялась над собственными детьми

Дочери актрисы Дрю Бэрримор живут в настоящей девчачьей мечте. Это неудивительно, ведь их мама основала косметический бренд Flower Beauty, и дома целая кладезь интересных баночек. На днях Дрю рассказала, что поощряет детское увлечение макияжем.

Они любят взять помаду и сделать полоску от одной щеки до другой, а затем от лба до подбородка, после чего вообще раскрасить всё лицо, — призналась Дрю.

По словам артистки, детские шалости вызывают у нее не злость, а смех, потому что она знает, что их ждёт дальше.

Душ, средство для снятия макияжа и теплые мочалки…Я радусь, когда они играют и веселятся, — сказала звезда.

Напомним, актриса воспитывает 5-летнюю дочь Оливу и 4-летнюю Фрэнки от бывшего мужа Уилла Копельмана. Ранее Дрю говорила о том, что развод дался ей тяжело, и она даже пыталась завершить атёрскую карьеру. Правда, сейчас карьера Дрю складывается вполне успешно. Сейчас она снимается в комедийном сериале «Диета из Санта-Клариты».