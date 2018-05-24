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Дрю Бэрримор посмеялась над собственными детьми
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Дрю Бэрримор посмеялась над собственными детьми 

Журнал ОК! 1 час назад
Дочери актрисы Дрю Бэрримор живут в настоящей девчачьей мечте. Это неудивительно, ведь их мама основала косметический бренд Flower Beauty, и дома целая кладезь интересных баночек. На днях Дрю рассказала, что поощряет детское увлечение макияжем.
Они любят взять помаду и сделать полоску от одной щеки до другой, а затем от лба до подбородка, после чего вообще раскрасить всё лицо, — призналась Дрю.
По словам артистки, детские шалости вызывают у нее не злость, а смех, потому что она знает, что их ждёт дальше.
Душ, средство для снятия макияжа и теплые мочалки…Я радусь, когда они играют и веселятся, — сказала звезда.
Напомним, актриса воспитывает 5-летнюю дочь Оливу и 4-летнюю Фрэнки от бывшего мужа Уилла Копельмана. Ранее Дрю говорила о том, что развод дался ей тяжело, и она даже пыталась завершить атёрскую карьеру. Правда, сейчас карьера Дрю складывается вполне успешно. Сейчас она снимается в комедийном сериале «Диета из Санта-Клариты».
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