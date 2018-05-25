Сухой вопрос: лучшие дезодоранты и антиперспиранты

СодержаниеДезодорант-антиперспирант спрей 6 в 1 Защита Нон Стоп 48 часов, GARNIERМинеральный дезодорант без солей алюминия 48 часов свежести, VICHYМужской дезодорант-антиперспирант спрей 6 в 1 Защита Нон Стоп 72 часа, GARNIERДезодорант-шарик 48 ч VICHY Deodorants для чувствительной кожиМужской роликовый дезодорант-антиперспирант 6 в 1 Защита Нон Стоп 72 часа, GARNIERДезодорант-крем «7 Дней» VICHY Deodorants РегулирующийРоликовый дезодорант-антиперспирант 6 в 1 Защита Нон Стоп 48 часов, GARNIERАнтиперспирант «Черное и белое» от Ксении Бородиной , NIVEA

Лето — самое горячее время года! Чтобы запах пота не испортил планы, мы подобрали для вас самые долгоиграющие средства. С ними вы будете чувствовать себя уверенно и свежо, где бы вы не находились и что бы ни делали!

Дезодорант-антиперспирант спрей 6 в 1 Защита Нон Стоп 48 часов, GARNIER

Этот уникальный продукт в форме спрея дарит максимальную защиту от пота на целых 48 часов! Активные вещества в его составе впитывают в 5 раз больше влаги по сравнению с тальком, и формируют своеобразный барьер на коже подмышек, который предупреждает распространение неприятного запаха на одежду, даже если вы носите синтетические наряды. При этом на предметах гардероба появление пятен — исключено. А вот сухость и комфорт, а также бережное отношение к коже — гарантированы.

Минеральный дезодорант без солей алюминия 48 часов свежести, VICHY

Дезодорант на основе минерализующей термальной воды VICHY — это 48 часов свежести без компромиссов! В его составе нет солей алюминия, зато много полезных ингредиентов с доказанной эффективностью: глюконат цинка, который обладает способностью блокировать неприятный запах, пантенол — обладает увлажняющим и смягчающим действием, и 5 минералов, способных поддержать здоровье кожи.

Средство не оставляет следов на предметах гардероба, создавая при нанесении легкое, ровное, прозрачное покрытие. Цветочные и пудровые ноты образуют коктейль свежести и чистоты. И еще одна приятная новость: дезодорант проходил тестирование на чувствительной коже под контролем дерматологов!

На заметку!

Как выбрать формат средства? Спреи легко наносятся, мгновенно высыхают и гарантируют длительный аромат. Шарики, если дождаться пока средство подсохнет, не пачкают одежду и, к тому же, редко содержат спирт и отдушки. А стики, кремовые и гелевые форматы обеспечивают самую надежную защиту, поскольку создают плотное ровное покрытие. Но если нанести слишком много средства, оно может скатываться, образуя неэстетичные «дорожки», так что с ними нужно держать ухо востро!

Мужской дезодорант-антиперспирант спрей 6 в 1 Защита Нон Стоп 72 часа, GARNIER

Сам по себе пот запаха не имеет, в появлении неприятных удушливых нот виновата деятельность бактерий, обитающих на коже и отлично чувствующих себя во влажной среде подмышек. Новый мужской дезодорант-антиперспирант от GARNIER наносит мощный удар по бактериальной флоре, эффективно подсушивает «разгоряченную» кожу и гарантируя полный контроль над ситуацией. Его свежий, чистый аромат понравится даже взыскательному мачо! Здесь пикантные ноты бергамота и кориандра и древесные — мускуса и пачули, а в завершение прохладный аромат лаванды и апельсина.

Дезодорант-шарик 48 ч VICHY Deodorants для чувствительной кожи

В этом дезодоранте все прекрасно: утонченный белый флакон, тщательно выверенная формула — настолько бережная, что подходит даже для очень чувствительной кожи, и эффективность в течение 48 часов. Среди активных ингредиентов состава — термальная вода, экстракт белой лилии, алюминия хлоргидрат, гликасил. Средство не содержит спирта и парфюмерных отдушек — самых распространенных провокаторов раздражений на коже и ощущения дискомфорта. Дезодорант мгновенно успокаивает кожу — даже после «колких» процедур, например, эпиляции. Защищает от пота и дарит уверенность в себе на весь день.

А вы знали?

Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом? Дезодорант избавляет от неприятного запаха, подавляя жизнедеятельность бактерий и раскрывая свой букет парфюмерных нот, а антиперспирант ограничивает производство пота в апокриновых железах и не дает ему выбраться наружу, тем самым гарантируя ощущение сухости и чистоты.

Мужской роликовый дезодорант-антиперспирант 6 в 1 Защита Нон Стоп 72 часа, GARNIER

Эффективность данного средства объясняется наличием в составе трех активных ингредиентов — очищающего экстракта моринги, нежирных масел и минерал-перлита. Действуя общим тандемом, они ухаживают за кожей подмышек, регулируют потоотделение мужчины и нейтрализуют попытки бактериальной флоры создать удушливое амбре. Средство позволяет коже дышать, защищает от раздражений и появления воспалительных элементов после бритья, и не оставляет следов на одежде, даже если вы надеваете футболку с содержанием синтетики. Это находка для мужчин, которые выбирают активный образ жизни и не намерены мириться с запахом пота!

Дезодорант-крем «7 Дней» VICHY Deodorants Регулирующий

Если вы никогда еще не пробовали дезодорант-крем, самое время приступить к тестированию уникального бьюти-продукта! Средство наносится на кожу по определенной схеме. И конечно, на первых порах (в течение двух недель) придется тщательно следить за графиком, но результат того стоит!

Дезодорант-крем не блокирует кожное дыхание, эффективно регулируя процессы потоотделения. При этом, если его наносить всего два раза в неделю (начиная с третьей недели использования и в дальнейшем), эффект будет держаться целых 7 дней! И не имеет значения, насколько стремительный ритм жизни вы ведете, дезодорант работает даже в стрессовых ситуациях, когда другие средства сдаются.

Совет!

Любой вид защиты от пота должен наноситься на чистую сухую кожу в то время, которое производитель указывает на этикетке. Поскольку одни средства начинают работать сразу после нанесения, а другим — нужно время, чтобы «раскрыться» и проявить себя.

Роликовый дезодорант-антиперспирант 6 в 1 Защита Нон Стоп 48 часов, GARNIER

Надежный бьюти-помощник в удобном формате поместится даже в самой маленькой дамской сумочке и никогда не подведет. Его утонченный аромат весенней свежести настолько легкий, что его будете замечать только вы. Он не станет конфликтовать с любимым кремом для тела или парфюмом. Средство не содержит спирт и парабены, не вызывает раздражение на коже, а его действие рассчитано на 48 часов.

Антиперспирант «Черное и белое» от Ксении Бородиной, NIVEA

Нет женщины, которая не хотела бы хоть иногда почувствовать себя звездой. С брендом NIVEA это можно сделать в любую минуту. В создании новой лимитированной коллекции средств принимала участие популярная телеведущая, актриса и дизайнер собственной линии одежды — Ксения Бородина. Она точно знает, как должна выглядеть женщина, чтобы чувствовать себя привлекательно, свободно и уверенно в каждую минуту.

Антиперспирант «Черное и белое» гарантирует 48 часов защиты от запаха пота, создавая стильный букет из легких освежающих нот. И все это — без единого пятнышка на одежде! А новый дизайн флакона со средством с подписью звезды — делает его применение вдвойне приятным.

Будьте здоровы!

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