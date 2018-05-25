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Созданы беруши для носа, помогающие похудеть
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Созданы беруши для носа, помогающие похудеть 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
"Мы только начали изучать то, какую роль играет обоняние в работе аппетита, количестве поедаемой пищи и массе тела. С другой стороны, все мы хорошо знаем, что приятные или неприятные запахи могут усилить или сбить нам аппетит", — заявил Дрор Дикер (Dror Dicker) из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль).
По его словам, эксперименты показали, что если человек не ощущает запахов, это лишает его тяги к сладкому.
По данным ВОЗ, в мире, начиная с 80-х годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель Земли, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишнего веса, при этом примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. Как отметили в организации, 47 процентов болезней — например, проблемы с сердцем, диабет и рак, — связаны с ожирением.
В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы тела.
Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин — главный компонент жгучего вкуса перца, — оказались эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания.
Дикер и его коллеги предлагают более простое решение для проблем с лишним весом. Анализируя распространенность ожирения среди разных групп населения, ученые обратили внимание на то, что люди в возрасте 50 лет и старше гораздо реже страдают от ожирения, чем представители возрастной группы до 50, несмотря на схожую диету и жизненные привычки.
Изучив возможные причины этого, израильские медики обратили внимание, что примерно в этом возрасте обоняние человека начинает постепенно ухудшаться, что может влиять на то, насколько аппетитной ему кажется дополнительная порция еды.
Они проверили эту идею, изготовив несколько своеобразных "затычек" из силикона, пропускавших воздух, но мешавших запахам свободно проникать в нос их обладателя. Их работу они протестировали на группе из шести дюжин добровольцев, половина из которых получала фиктивные капли для носа, якобы помогавшие похудеть.
Перед началом эксперимента ученые измерили обычное количество пищи, которое употребляли их подопечные, и попросили их уменьшить суточную сумму калорий примерно на 500 единиц. Каждые несколько недель исследователи собирали добровольцев и замеряли уровень жиров, инсулина и других важных молекул в их крови и отмечали прогресс на пути к избавлению от лишнего веса.
Как показали эти наблюдения, подобные затычки действительно помогали испытуемым избавиться от лишнего веса и поменять свою диету — в среднем их вес уменьшился на восемь процентов за несколько месяцев эксперимента, что примерно в два раза больше, чем у представителей контрольной группы. Аналогичным образом снизилась концентрация инсулина в крови, артериальное давление и тяга к сладкому.
Подобные приспособления для носа, как отмечают Дикер и его коллеги, абсолютно безопасны для здоровья человека и они будут доступны первым покупателям уже в ближайшие несколько месяцев. Прототип устройства и первые итоги испытаний были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Вене.
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